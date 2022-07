ROW Rybnik - Wybrzeże Gdańsk 48:42 ZDJĘCIA KIBICÓW Fani Rekinów oklaskiwali trzecią w sezonie wygraną ekipy trenera Skupienia

ROW Rybnik - Wybrzeże Gdańsk 48:42. Fani Rekinów oklaskiwali trzeci w sezonie triumf

Z duszą na ramieniu zasiadali na trybunach Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej w Rybniku fani żużlowego ROW-u Rybnik. Kibice Rekinów zdawali sobie sprawę, że starcie ekipy trenera Antoniego Skupienia z Wybrzeżem Gdańsk jest jednym z ostatnich, które może przedłużyć szanse rybniczan na pozostanie w eWinner 1. lidze żużlowej.

Sympatycy ROW-u, których na stadionie zasiadło kilka tysięcy początkowo nie mogli być zadowoleni z tego, co dzieje się na rybnickim owalu. Zielono-czarni dwa z trzech pierwszych biegów przegrali, przez co żużlowcy Wybrzeża "odskoczyli" od nich na sześć punktów. W drugiej serii biegów, kibice, którzy powodów do zadowolenia w tym sezonie nie mają zbyt wiele, wreszcie mogli poczuć satysfakcję z postawy rybnickich żużlowców.

ROW nie dał się pokonać w dziesięciu kolejnych biegach, po drodze w siódmym biegu obejmując prowadzenie (23:19). Trzy kolejne wygrane w czwartej serii gonitw pozwoliły rybniczanom powiększyć zapas punktowy nad gdańszczanami do dziesięciu oczek (44:34), przez co ich zwycięstwo było niemal pewne. Biegi nominowane wprawdzie zabrały Rekinom szanse na wywalczenie punktu bonusowego, jednak dały im to, co najważniejsze, czyli wygraną w meczu.