ROW Rybnik - Wybrzeże Gdańsk 54:36 ZDJĘCIA RELACJA ROW z kwitkiem odprawił Wybrzeże i powalczy o Ekstraligę

ROW Rybnik - Wybrzeże Gdańsk 54:36. ROW odprawił Wybrzeże i powalczy o Ekstraligę

Niebagatelną stawkę miało ostatnie w rundzie zasadniczej eWinner 1. Ligi Żużlowej spotkanie ROW-u Rybnik przed własną publicznością. Podopieczni trenera Marka Cieślaka, którzy w domowe występy przed play-offami kończyli meczem z Wybrzeżem Gdańsk, właśnie z ekipą znad morza rywalizowali o przepustkę do walki o założony przed sezonem cel, czyli powrót do PGE Ekstraligi.

To, co jeszcze przed kilkoma tygodniami wydawało się niemal pewne – awans do play-off – w razie porażki z gdańszczanami byłby mocno zagrożony. Remisowy rezultat w pierwszym starciu w Gdańsku (45:45) uznany wówczas za sukces wobec absencji Michaela Jepsena Jensena teraz mógł się okazać przekleństwem. Stykowy wynik znad Bałtyku i porażka ROW-u w Rybniku zepchnęłaby ROW poniżej Wybrzeża w tabeli.