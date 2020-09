ROW Rybnik zapłaci za mecz z Włókniarzem. A czy na nim zarobi?

Kibice żużlowego ROW-u Rybnik nie mają deja vu. Ich klub po raz drugi w tym sezonie uruchomił sprzedaż biletów na spotkanie Rekinów z Włókniarzem Częstochowa.

Rozgrywki żużlowej PGE Ekstraligi od lat toczą się według powszechnie znanej reguły, znajdującej zastosowanie w wielu dyscyplinach sportowych – mecz i rewanż. Jedno ze spotkań zawsze odbywa się na obiekcie jednej z drużyn, z kolei drugie na torze rywala. Od tej reguły są jednak jak widać wyjątki i właśnie taka bezprecedensowa sytuacja ma miejsce przy okazji rewanżowego starcia ROW-u Rybnik z Włókniarzem Częstochowa, które na prośbę władz klubu z Częstochowy po raz drugi odbędzie się przy Gliwickiej.

Włókniarz podobnie jak ROW jest jednym z rozczarowań sezonu. Żużlowcy spod Jasnej Góry wymieniani w gronie faworytów do walki o złoto Mistrzostw Polski usilnie walczą, by zakwalifikować się do fazy play-off. Na domiar złego na stadionie w Częstochowie doszło do awarii wodociągu, która zalała tor i poskutkowała walkowerem oraz karami pieniężnymi za mecz ze Stalą Gorzów. I chociaż przed ściganiem z rybniczanami owal odzyskał zawieszoną licencję, starcie z Rekinami z powodu przemokniętej nawierzchni toru też nie doszło do skutku.