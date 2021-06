Rower miejski w Częstochowie wystartuje 1 lipca. Rozstrzygnięto przetarg. Do dyspozycji mieszkańców będą 23 stacje i 215 rowerów

Rower miejski w Częstochowie wystartuje 1 lipca

Rowery miejskie w Częstochowie w tym roku wystartują najpóźniej w historii. Z reguły system działał już w kwietniu, ale rok temu uruchomiono go 6 maja 2021 roku ze względu na pandemię.

Chociaż w tym roku ograniczenia i obostrzenia są mniejsze, to rower miejski wystartuje jeszcze później, na co wpływ miała... pandemia. Koronawirus dotknął pracowników Centrum Usług Komunalnych, które w tym roku zajmuje się rowerem miejskim. Poza tym pandemia spowodowała, że ceny części rowerowych znacząco wzrosły i okazało się, że pieniądze zaplanowane w budżecie na to zadanie nie są wystarczające.