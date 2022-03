Rowerem w woj. śląskim. Gdzie na weekend 05 - 06 marca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 05 - 06 marca przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend 05 - 06 marca.

Trasy rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 marca w woj. śląskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 06 marca w woj. śląskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Z wizytą u Mieszka i Przemka Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2

Dystans: 80,03 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 207 m

Suma zjazdów: 1 216 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Mieszko i Przemko to pomniki przyrody - kilkusetletnie dęby rosnące w Kończycach Wielkich. Mieszko ma około 700 lat i jest najstarszym dębem na Śląsku, jednym z najstarszych w Polsce, pozostałością po istniejącej tu przed wiekami puszczy. To nie jedyna atrakcja dzisiejszej wycieczki. Inne ciekawe miejsca warte zobaczenia to: przystań jachtowa w Wiśle Wielkiej; park i zabytkowa Starówka w Strumieniu; Zamek w Kończycach Małych, zwany Cieszyńskim Wawelem z XIV w.; Folwark Karłowiec; Pałac w Kończycach Wielkich: barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; drewniany kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1774 r.; tężnia solankowa w Dębowcu. Trasa w 99.5% przebiega po asfaltowych drogach, dlatego szybko i komfortowo pokonamy cały dystans bez względu na warunki atmosferyczne.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Czeladzi Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 096 m

Suma zjazdów: 1 103 m JIMMYtm poleca tę trasę Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w okolicach Chudowa Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 56,76 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 1 114 m

Suma zjazdów: 1 115 m JIMMYtm poleca tę trasę rowerzystom W planach był Chudów i pokazy straży pożarnej, ale z braku czasu zawróciliśmy przed celem, Mimo to wycieczka bardzo ciekawa, zwłaszcza jeziorka w okolicach Kochłowic.

Trasa asfaltowo szutrowa, niektóre miejsca dość błotniste, ale praktycznie do przejechania w siodle. Idealnie na rower krosowy.

Którędy jechać nie opisuję bo widać to na tracku :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

🚲 Trasa rowerowa: Po lasach kobiórskich przed zachodem słońca. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 43,8 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 918 m

Suma zjazdów: 907 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Łatwa i niedługa trasa po lasach kobiórskich na zakończenie dnia. Zachód słońca jest piękny nie tylko nad morzem, czy jeziorem! W lesie też ma swój urok, szczególnie gdy z jednej strony możemy podziwiać wschód księżyca a z drugiej zachód słońca. Jeżeli nie wierzycie przekonajcie się sami na własne oczy!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno na wiosennie Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 59,77 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 048 m

Suma zjazdów: 1 052 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca JIMMYtm przyjemna trasa do Jaworzna, piękna pogoda i dużo terenowej jazdy. W okolicach elektrowni wodnej trochę improwizacji.

Teren w okolicach Jęzora jeszcze wymaga mojej eksploracji. Dla tych co chcieliby łatwiej przejechać węzeł kolejowy, polecam zerknąć na moje wcześniejsze wyprawy do Jaworzna, tam poza jednym kilkumetrowym ostrzejszym podejściem, łatwa droga, bez włóczenia się po torach :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

🚲 Trasa rowerowa: Sobotnia trasa do Paprocan Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2

Dystans: 60 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 1 229 m

Suma zjazdów: 1 232 m Ireneusz poleca tę trasę rowerzystom Lasami nad jezioro.

Jezioro Paprocańskie jest niezwykle malowniczo usytuowanym akwenem. Jego położenie, w otoczeniu bujnego lasu wraz ze znajdującymi się tu licznymi ścieżkami gruntowymi, sprzyja organizacji wycieczek pieszych i rowerowych.

Od strony miasta ulokowany został atrakcyjny ośrodek wypoczynkowy. Na jego terenie znajduje się piaszczysta plaża ze strzeżonym w sezonie kąpieliskiem. Przy samej plaży można wypożyczyć sprzęt pływający (kajaki, rowerki wodne). Rodziców ze swoimi pociechami zapraszamy na kolorowy plac zabaw dla dzieci. Starszą młodzież zapewne zainteresują boiska do siatkówki oraz koszykówki. Na miejscu rozlokowane są obiekty gastronomiczne, w których można kupić napoje, jak również zjeść smaczne posiłki. Dużą popularnością cieszą się sportowo-rekreacyjne imprezy plenerowe, festyny oraz koncerty.

Nad południowym brzegiem możemy dostrzec zabytkowy XIX-wieczny książęcy zameczek myśliwski Promnice o ciekawej architekturze.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Do Średniowiecznego Gródka w Kochłowicach Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 2

Dystans: 41,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 141 m

Suma zjazdów: 1 214 m Marek79 poleca tę trasę Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemianowic Śląskich

🚲 Trasa rowerowa: Skrzyczne, Barania, biały krzyż Początek trasy: Szczyrk

Stopień trudności: 3

Dystans: 69,62 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 799 m

Suma podjazdów: 2 228 m

Suma zjazdów: 2 228 m Rowerzystom trasę poleca Mansi5 Trasa rozpoczyna się łatwym technicznie podjazdem pod Skrzyczne (750 m przewyższenia). Idealna droga dla rowerów - niekoniecznie nawet górskich. Do pewnego miejsca (kawałek przed Malinowską Skałą) trasa fajna, łagodna, bez przeszkód. Od tego momentu jednak ciężkie zjazdy i podejścia z dużą ilością kamieni. Można było w pewnym momencie zjechać na alternatywną łatwiejszą trasę po zachodniej części (chyba jakaś jest - następnym razem ją wypróbuję). Najgorszy jednak był zjazd z Baraniej Góry do schroniska - dwie alternatywne trasy. Jedna z dużą ilością luźnych kamieni druga z grubymi korzeniami - co kto woli - obie trasy ciężkie. Ale od schroniska już trasa bardzo łatwa i ciekawy zjazd wzdłuż Czarnej Wisełki asfaltem. Następnie asfaltowy podjazd na przełęcz Salmopolską i okrążenie Skrzycznego.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Szczyrku

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 6 Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3

Dystans: 41,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 2 151 m

Suma zjazdów: 2 139 m Rowerzystom trasę poleca Yaneck60 Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Babią Górę Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 938 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Ciekawe czy ktoś z Was był na Babiej Górze rowerem? Mi to się właśnie dzisiaj udało! Małe sprostowanie, taki drobny szczegół... nie chodzi tu o Diablaka (królową Beskidu Żywieckiego), a dzielnicę Łazów - Babią Górę :) Prawie to samo a jaka różnica... ale też jest pięknie. Choć dystans do przejechania nie jest długi, to ze względu na kilka męczących podjazdów zaliczyłem trasę do trudnych.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Czy zabraknie gotówki w bankomatach?