Rowerem w woj. śląskim. Gdzie na weekend 07 - 08 maja? Pomysły na jednodniowy wypad

Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główną drogą skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę, most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Asfaltem jedziemy cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w prawo. Droga prowadzi nas do Raciborza. Wjeżdżamy na most, na końcu skręcamy w prawo i wałem jedziemy przed siebie. Skręcamy w prawo na kładkę nad Odrą. Później skręcamy w lewo i znowu w lewo. Jedziemy wzdłuż drogi. Przed rondem skręcamy w prawo. Jedziemy pod górę w stronę rynku. Kierujemy się w stronę drogi, która znajduje się na godzinie 11. (ul. Nowa, po lewej mijamy kościół). Na skrzyżowaniu koło sądu jedziemy prosto w ulicę Opawską. Mijamy specyficzne rondo, na którym nadal prosto. Kolejne rondo również pokonujemy prosto. Wjeżdżamy w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Za działkami skręcamy w lewo. Trasa się robi troszkę trudniejsza, ale niezrażeni podążamy przed siebie. Przejeżdżamy pod torami kolejowymi i docieramy do drogi, gdzie skręcamy w prawo i dalej jedziemy przed siebie. Jedziemy ul. Studzienną do końca i skręcamy w lewo w Sosnowiecką. Mijamy kolejne tory kolejowe. Zaraz za nimi skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż torów (2). Po lewej podziwiamy, jak powstaje zbiornik Racibórz Dolny (1) (ja spotkałem kilka żurawi siedzących w wodzie). Koło kapliczki skręcamy w prawo, od razu w lewo i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Jedziemy przed siebie. (3) Droga szutrowa zamienia się w asfaltową. Poruszamy się cały czas prosto ul. Odrzańską. Skręcamy w lewo w ul. Pomnikową (prowadzą znaki wyznaczające ścieżkę rowerową). Znowu w lewo w Raciborską i w lewo w Niwkową. Następnie w prawo Łąkową. Droga asfaltowa prowadzi w lewo, my jedziemy prosto po ścieżce wśród drzew, tzw. Aleją Hroza. Wyjeżdżamy koło tablicy informacyjnej i młyna (4, 5, 6, 7). Ścieżka prowadzi brzegiem jeziorka (8) i wyprowadza nas u podnóża celu wycieczki - ruin zamku (9, 10, 11). Pod ruinami skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Przecinamy główną drogę. Kierujemy się w ul. Zamkową. Skręcamy w lewo w ulicę Odrzańską. Znika asfalt, pojawia się szuter, którym jedziemy do skrzyżowania z torami kolejowymi, gdzie skręcamy w prawo. Po lewej są stawy, po prawej tory kolejowe. Mkniemy przed siebie. Dojeżdżamy do głównej drogi 936, skręcamy w lewo. Wjeżdżamy na most. Zjeżdżamy, droga prowadzi po łuku w lewo i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Główną, która teraz będzie wyznaczać naszą trasę (żółty szlak). Mijamy miejscowość Buków. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie powstają wały zbiornika Racibórz, a po prawej mamy stawy (12, 13, 14, 15, 16). Żółtym szlakiem docieramy do Lubomi, gdzie skręcamy w lewo w stronę Raciborza. Droga doprowadzi nas do Centrum Handlowego. Na rondzie przed mostem przejeżdżamy na drugą stronę. Jedziemy przez most i za mostem w prawo. Ścieżka prowadzi wałem i pod torami kolejowymi. Na kolejnym moście skręcamy w prawo. Na skrzyżowaniu skręcamy w stronę Ciechowic. Przed Zawadą Książęcą odbijamy w prawo w asfaltową drogę wśród pól – „obwodnicę" tej miejscowości. Dojeżdżamy do głównej, skręcamy w prawo. Później skręcamy na Kuźnię Raciborską. Mijamy Turze. W Siedliskach koło remizy skręcamy w prawo w stronę lasu. Mijamy tory kolejowe. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Skręcamy w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu jedziemy prosto i jesteśmy w miejscu startu wycieczki.

