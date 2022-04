Rowerem w woj. śląskim. Gdzie na weekend 16 - 17 kwietnia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 16 - 17 kwietnia przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend 16 - 17 kwietnia.

Rowerem po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w woj. śląskim ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 17 kwietnia w woj. śląskim ma być od 11°C do 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: W kolorze niebieskim... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 418 m

Suma zjazdów: 1 417 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Na "tapetę" obrałem dwa piesze szlaki turystyczne, oba niebieskie.

Pierwszy z nich to Katowicki Szlak Spacerowy. Początek znajduje się przy ul. Wycieczkowej (przy parkingu-zaznaczyłem na mapie) a koniec przy ogromnym dębie w lasach Murckowskich przy Hamerlii. Oba końce znalazłem :-). Jak już niestety przekonałem się niejednokrotnie oznakowanie szlaku jest miejscami szczątkowe. Przyczyn jest kilka: nowe inwestycje budowlane, odnawianie fasad budynków, wymiana latarni ulicznych, ścięte drzewa lub powalone przez wiatr itd.... Niestety nie ma komu zrobić z tym porządku i przywrócić dawny blask szlakom turystycznym.

Drugi z niebieskich szlaków to Szlak Hołdunowski. Mój początek to miejscowość Jeleń. Początku szlaku nie udało się odnaleźć ale za to koniec już tak :-) . Ten szlak wydaj mi się, że jest lepiej oznakowany. Osądźcie sami :-). 58% trasy to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Cz.-Dz./ Bieruń/ Paprocany/ Pszczyna/ Cz.-Dz. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 81,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 837 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Końcówka lata, wspaniała bezwietrzna pogoda, nie pozostaje więc nic innego jak wskoczyć na rower i w drogę. Pomimo, że trasa liczy ponad 80 km, to ze względu na płaskie ukształtowanie terenu można zaliczyć ją do łatwych. Z Czechowic kierujemy się na Rudołtowice, Miedźną, Nowy Bieruń. Tutaj możemy odpocząć, podziwiając powstający nowy ogród "Mini arboretum". Teraz musimy podjąć decyzję: jedziemy w prawo czy w lewo? Rzut monetą i wypadło w prawo. Przejeżdżamy przez Bojszowy, Świerczyniec i skręcamy w Lasy Pszczyńskie. Stąd już tylko kawałek do Jeziora Paprocańskiego i nie można oprzeć się pokusie, objechania go ścieżką rowerową. Wracamy przez Kobiór i Pszczynę. I tak zakończyła się kolejna wspaniała wycieczka rowerowa. Gorąco polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa - wzdłuż Warty, Stradomki i Konopki Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 143 m

Suma zjazdów: 129 m Rowerzystom trasę poleca Erytryn 16 kilometrowa pętla po Częstochowie, częściowo brzegiem Warty, Stradomki i Konopki oraz po budowie nowej drogi na Stradomiu.

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek: zbiornik Kozłowa Góra Początek trasy: Tarnowskie Góry

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 2 376 m

Suma zjazdów: 2 404 m Jaskulaa.d poleca tę trasę rowerzystom Dzisiaj naprawdę długa wyprawa w kierunku wspaniałych rejonów wokół zbiornika Kozłowa Góra. Trasę standardowo rozpocząłem na Helence i poruszałem się trasą w kierunku Radzionkowa. Po drodze zahaczyłem o Księżą Górę oraz Kopiec Wyzwolenia gdyż dzisiaj piękna pogoda oraz zarazem dobra widoczność. Z Piekar Śląskich można bez problemu dostać się do Zbiornika w Świerklańcu istniejącą trasą rowerową przebiegającą przez las Dioblina. Trzeba przyznać, że trasa rowerowa Piekary Śląskie-Zbiornik Świerklaniec jest bardzo przyjemna. Po dojechaniu na miejsce nie miałem niestety zbyt wiele czasu aby pokręcić się po okolicy gdyż była już dosyć późna godzina. W okolicy zbiornika można udać się do bunkrów bojowych lub udać się do wspaniałego Parku. Można również spróbować objechać jezioro dookoła (na pewno kiedyś spróbuję). W drogę powrotną postanowiłem wypróbować szlak zielony w kierunku Piekar. Niestety za Kozłową Górą zaczynają się lekkie wertepy, ponadto trzeba uważać bo w jednym miejscu szlak jest nieprzejezdny (zamknięta brama) i trzeba jechać objazdem.

