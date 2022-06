Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwcaPomysły na jednodniowy wypad

Równica (883 m n.p.m.) to bardzo popularny szczyt górski w Beskidzie Śląskim, położony pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy, ponad Ustroniem. Popularność Równicy wynika głównie z tego, że niemal na sam szczyt prowadzi droga asfaltowa, dzięki czemu jest to szczyt dla wszystkich, nie tylko wprawionych turystów, ale i starszych i tych z małymi dziećmi. Na turystów czeka tu wiele atrakcji: Koliba Pod Czarcim Kopytem - urokliwa karczma, imponujący Park Linowy na Równicy, z torem o długości ponad 400m, jeszcze dalej strzelnica dla dzieci, Izba u Harnasia i Schronisko PTTK. Nieco z boku Karczma z Extreme Park, który oferuje tor saneczkowy, tor pontonowy, a nawet karuzele. Spod szczytu rozciąga się rozległa panorama Beskidu Śląskiego ze szczytami: Czantorii Wielkiej, Małej, Skrzycznego, Soszowa, Baraniej Góry, Malinowskiej Skały. Nawiguj

Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 82,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 420 m

Suma podjazdów: 1 476 m

Suma zjazdów: 1 478 m

Lemur36 poleca tę trasę

Celem dzisiejszego wyjazdu była Wielka Puszcza w Beskidzie Małym. Jest to przysiółek Porąbki w dolinie potoku o tej samej nazwie. W okresie II wojny światowej w lasach otaczających Wielką Puszczę stacjonował oddział partyzancki AK "Garbnik". Wybrałem wariant dłuższy i trudniejszy, ale za to przebiegający przez przepiękne i malownicze tereny Beskidu Żywieckiego i Beskidu Małego. Jak zwykle ruszamy z Czechowic-Dziedzic dalej jedziemy przez Bielsko-Białą, Straconkę, Przełęcz Przegibek, Międzybrodzie Bialskie, Porąbkę. Półmetek trasy osiągamy w Wielkiej Puszczy. Niestety pogoda znacznie się pogorszyła i w iście "angielskich" warunkach wracam do domu. Droga powrotna prowadzi przez Targanice, Roczyny, Czaniec, Kęty, Pisarzowice, Bestwinę i Kaniów. Super trasa, szkoda tylko że pogoda trochę nie dopisała, ale mimo to gorąco polecam.

