Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpniaPomysły na jednodniowy wypad

Lekko, łatwo i przyjemnie - tak można opisać traskę. Zaplanowałem objechać Jezioro Goczałkowickie, największy akwen wodny w moim zasięgu :-) Traska prowadzi szlakami rowerowymi i mało uczęszczanymi drogami. Już od Szopienic wpadamy na żółty rowerowy, następnie na Dolinie Trzech Stawów trzymamy się czerwonego i z małymi modyfikacjami trafimy do Czarkowa. Stąd dojedziemy do Zbiornika Łąka a następnie do miejscowości Strumień - ładny ryneczek. Następnie objeżdżamy południową część jeziora Goczałkowickiego by dostać się na wał i w pełni podziwiać ogrom akwenu. Następny przystanek to Pszczyna - malownicze miasto z wieloma zabytkami. Z Pszczyny wpadamy na niebieski rowerowy w kierunku Tychów. Niestety od Czułowa musiałem zmienić plany i jak najszybciej kierować się ku domowi. Padający deszcz pokrzyżował mi plany. 68% traski to bezdroża, Nawiguj

Początek trasy: Bytom

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 1 078 m

Suma zjazdów: 1 087 m

Nikt78 poleca tę trasę

Początkiem wycieczki jest staw Amelung skąd drogami osiedlowymi i takimi o małym ruchu dojedziemy do Chorzowa Batorego gdzie pod zegarem zaczyna się ścieżka rowerowa którą dojedziemy do lasu. Po przejechaniu pod autostradą skręcamy w prawo, na końcu ścieżki skręcamy w lewo i po kilkuset metrach wracamy na ścieżkę rowerową którą dojedziemy do końca Panewnik. Dalej jedziemy drogą na Mikołów do zjazdu na staw Starganiec. Następnie drogą gruntową dojedziemy do dzielnicy Mikołowa Jamna. Centrum Mikołowa omijamy zgodnie z mapką drogami prawie wiejskimi którymi dojedziemy do Wilkowyj. Tam wjedziemy do lasu. Świetną leśna drogą trzymając się szlaku rowerowego dojedziemy do Kobióra. Ścieżką rowerową przejedziemy obrzeżami Kobióra i dalej piękną drogą asfaltową z której zjedziemy na piękną szutrową drogę zgodnie z czerwoną strzałką. Tym szutrem dojedziemy do Piasku skąd mało uczęszczaną drogo częściowo szutrową dojedziemy do Pszczyny. Centrum Pszczyny możemy pokonać na kilka sposobów ważne żeby dojechać do firmy Linde Gaz przed którą skręcamy w prawo i po kilkuset metrach w lewo w ulicę Azaliową. Jest to ulica szutrowa na końcu której zjedziemy na drogę gruntową. Gruntem dojedziemy do drogi szutrowej która jest już ostatnia prostą do celu. Na temat Ogrodów Kapias nie będę się rozpisywał tylko odeślę do strony domowej. Jest to naprawdę piękne miejsce warte długiego spaceru a zwiedzanie jest darmowe. Wracać możemy tą samą trasą lub pociągiem z pobliskiej stacji Goczałkowice do Katowic, poza tym trasa w kilku miejscach przebiega obok lini kolejowej tak więc możliwości jest wiele. Miłej wycieczki życzę

