Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 15 - 16 październikaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Na Chechło Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 299 m

Suma zjazdów: 1 274 m Rowerzystom trasę poleca Marek79 Wspólna przejażdżka z kumplem Arturem nad zbiornik wodny Chechło. Przejażdżka przejechana po południu po pracy. Trasa biegła z Siemianowic, przez Żychcice, Rogoźnik, dalej kierowaliśmy się już w las i leśnymi ścieżkami dojechaliśmy do zbiornika wodnego Kozłowa Góra, który objechaliśmy starym wałem kolejowym. Pojechaliśmy dalej w stronę Chechła Leśną Rajzą.Tam zrobiliśmy mały odpoczynek, parę fotek i szykowaliśmy się do drogi powrotnej. Droga powrotna prowadziła przez miasteczka Nakło, Chechło, dalej przez park w Świerklańcu i wyjechaliśmy znów obok zbiornika Kozłowa Góra. Dalej wałem i wjechaliśmy na szlak, który prowadzi przez las Dioblina w kierunku Piekar Śl. Dojeżdżając do głównej drogi, skierowaliśmy się w stronę Dobieszowic, ale przy bunkrze zjechaliśmy w prawo i pojechaliśmy szlakiem przez pole wzdłuż trasy A1. Tam spotkaliśmy niezły podjazd, chyba miał z 15% nachylenia albo i więcej, ale daliśmy radę. Stamtąd już z górki w stronę Żychcic wałem wzdłuż rzeki Brynicy. Dalsza droga była już ta sama, co w tamtą stronę, czyli asfaltem do Siemianowic.Trasa łatwa i przyjemna, i pogoda dopisała.

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła jeziora Goczałkowice Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 2 699 m

Suma zjazdów: 2 694 m Trasę dla rowerzystów poleca Dominik Trasa jest dosyć łatwa, po drodze ciekawe widoki. Większość trasy przebiega mało uczęszczanymi drogami. Oprócz Jeziora Goczałkowickiego możemy odwiedzić Białogród, jest tam rekonstrukcja osady warownej z X wieku.

Jezioro Goczałkowickie to jeden z największych zbiorników zaporowych w Polsce, zwany też „śląskim morzem”. Jezioro Goczałkowickie, a właściwie Zbiornik Goczałkowicki, powstał w latach 1950-56 poprzez spiętrzenie Wisły wielką tamą w Goczałkowicach-Zdroju. Zapora jest naprawdę imponująca – ma prawie 3 km długości i 14 m wysokości.

🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa wczesną wiosną Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,94 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 2 817 m

Suma zjazdów: 2 855 m Rowerzystom trasę poleca Pablojap Trasa jest przyjemna. Większość drogi to oficjalny szlak rowerowy, przez pola, lasy i boczne, albo mało uczęszczane drogi. Oczywiście jakoś trzeba wydostać się z Gliwic, do tego wybrałem trasę najbardziej, moim zdaniem optymalną. W dalszym etapie największą trudność może sprawić odcinek leśny zaraz za Chudowem, bo po deszczu robi się tam grząsko. Dziś widziałem, że w tym miejscu duża część ścieżki jest rozkopana przez spychacze. Nie wiem co tam tworzą, ale może być tylko lepiej, taką mam nadzieję. Za Ornontowicami szlak przez las to już czysta przyjemność, nawet po ulewie. W Knurowie zdecydowałem się jechać główną drogą, bo jest to krótki odcinek, a dalej droga pozostaje praktycznie pusta. Za Bojkowem możemy jechać prosto, dzięki czemu trasa będzie krótsza, ale wylądujemy w centrum Gliwic. Osobiście polecam trasę do Ostropy wzdłuż autostrady - jest lekka i można też zahaczyć o knajpę :)

🚲 Trasa rowerowa: Wokół akwenów Żabiego Kraju Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 575 m Trasę dla rowerzystów poleca Ireneusz Wypad krajoznawczy po Żabim Kraju .

Żabi Kraj jest krainą położoną w niepozornym, ale bogatym przyrodniczo zakątku Śląska Cieszyńskiego, w Dolinie Górnej Wisły. Przepływająca opodal Wisła pozwoliła tu utworzyć wiele stawów hodowlanych. Duża ich liczba, a także istniejący od 1955 roku sztuczny zbiornik, zwany Jeziorem Goczałkowickim, liczne bagna i podmokłe łąki okazały się dobrym środowiskiem życiowym dla wielu gatunków ptaków i płazów. Nieformalną stolicą tej krainy jest miasteczko Strumień.

Aplikacja mobilna Ekomuzeum „Żabi Kraj” ułatwia poznanie „żywego” dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego Żabiego Kraju, który obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice (powiat cieszyński), Goczałkowice-Zdrój oraz Pawłowice (powiat pszczyński). Obszar objęty działaniem LGR już od XV wieku związany jest z rybactwem stawowym, a gatunkiem dominującym w hodowli od lat był i nadal jest karp. Doskonałe walory naturalne, unikatowe zasoby wodne, atrakcje turystyczne, liczne zabytki oraz dogodne położenie, sprawiają że obszar „Żabiego Kraju” jest jedną z perełek Polski południowej.

🚲 Trasa rowerowa: Do krainy nadodrzańskiej. Dziergowice. Lubieszów. Początek trasy: Gliwice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,95 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 216 m

Suma zjazdów: 218 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Darkos1967 Trasa biegnie z Knurowa poprzez Pilchowice, lasy rudzkie i raciborskie do Dziergowic i Lubieszowa nad Odrą. Dziewięćdziesiąt procent ścieżek prowadzi przez lasy i łąki. Krajobrazowo oceniam ją bardzo wysoko - szczególnie tereny leśne, jak i łąki nadodrzańskie. Sama Odra robi wrażenie. A miejscowości Dziergowice i Lubieszów z często spotykaną tam zabudową sięgającą czasów końca XIX w. tworzy niesamowity klimat i rozbudza wyobraźnię. W centrum Dziergowic można zatrzymać się przy stawie otoczonym ławkami, w którym pływają łabędzie kolorowe kaczki, a nad domami wznosi się słup z gniazdem bocianim. Obok pasą się lamy. Tereny bogate w w wiele gatunków zwierząt leśnych, jak i ptactwa wodnego. Polecam tę trasę na całodzienną wycieczkę rowerową .

🚲 Trasa rowerowa: W Święto Zmarłych do Kapliczki Maryjka Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 544 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Dziś piękna pogoda szkoda by było nie skorzystać, a że dziś święto Zmarłych więc postanowiłem skoczyć do leśnej kapliczki Maryjka zaświecić znicz i po chwili zadumy wrócić z powrotem. Po drodze zahaczyłem o Rezerwat Babczyna Dolina i Skansen w Suszcu.Trasa większości przebiegała przez las o tej porze roku mieniący się pięknymi kolorami.Przebieg to Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Kobiór-Suszec-Zgoń-Gostyń-Wyry-Gniotek.Bardzo przyjemna trasa dla każdego w średniej kondycji rowerzysty polecam na wypad poza miasto i pooddychanie świeżym powietrzem i przy okazji podziwianie przyrody w jesiennej odsłonie.

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Żylicy Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 97,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 688 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 754 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Żylica - niewielka, bardzo bystra górska rzeka w Beskidzie Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej. Długość 23 km. Źródła na wysokości 900 - 940 m n.p.m. na północnych stokach Malinowa i Przełęczy Salmopolskiej. Od kilkuset lat wody Żylicy były wykorzystywane przez człowieka. Była ona jedną z "najpracowitszych" rzek polskich Beskidów: w XIX w. na przestrzeni niespełna 18 km jej wody wprawiały w ruch ok. 30 kół wodnych, napędzających urządzenia mechaniczne młynów, tartaków, foluszów, papierni itp. zakładów na terenie Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic i Łodygowic. Aby zacząć przygodę z Żylicą, musimy wydrapać się na Przełęcz Salmopolską :) Stąd pojedziemy do żródła (może raczej pójdziemy), żółtym szlakiem pieszym. To najbardziej wymagający odcinek trasy, około 200m prowadziłem rower a później to już była bułka z masłem ;)

🚲 Trasa rowerowa: Manowce i drogi Jury Krakowsko-Częstochowskiej Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,95 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 303 m

Suma zjazdów: 1 306 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Rower Trasę rozpoczynamy niepozornie z dworca PKP w Częstochowie na Rakowie. Droga jest się niezwykle przyjemnia-poruszamy się po gładkim asfalcie oglądając przy tym zjawiskowe widoki tj. rury,hale produkcyjne i pojazdy ciężarowe.Dojeżdżamy do rzeki Warty, wzdłuż której będziemy się poruszać przez chwilę kierując się na Kręciwilk. Do tego miejsca można dostać się wieloma drogami, jednakże my wybieramy tę najcięższą pod względem samego przemieszczania się na rowerze, a za razem najmilszą dla oka i ucha.

Za Kręciwilkiem trasa staje się jeszcze przyjemniejsza. Poruszamy się szeroką, szutrową drogą umiejscowioną w lesie oraz innymi rozmaitymi bezdrożami. Niestety, w tym momencie zaczyna się robic nieco ciężej. Jesteśmy zmuszeni do wysokiego wysiłku zarówno fizycznego jak i psychicznego. Jazda cienką dróżką na poboczu pozwalająca uniknąć okrutnych piasków wymaga dobrej koordynacji ruchowej, a czyhające wszędzie wokół szyszki i korzenie drzew sprawiają, że jazda staje się prawdziwym wyzwniem. Po legendarnej marcowej śnieżycy ścieżka jest dodatkowo w wielu miejscach zablokowana przez pnie połamanych drzew. W takim terenie z pewnością nie sprawdziłby się żaden rower miejski czy szosówka. To z kolei sprawia, że na trasie panuje niezwykły spokój, będący z pewnością ukojeniem dla konającego rowerzysty.

Po tym męczącym, lecz mimo wszystko satysfakcjonującym odcinku, wyjeżdżamy z lasu. Jadąc przez Sokole Góry omijamy znane atrakcje tj. Zamek w Olsztynie, a raczej szukamy nowych przygód i doznań kierując się do Zrębic. Dalej poruszamy się po asfaltowej drodze pełnej górek i zakrętów.

Następnie wyjeżdżamy z lasu, co z góry jest już zapowiedzią piachu oraz kamieni. Ten odcinek jednak okazuje się szczególnie uciążliwy dla rowerzystów, gdyż jest on złożony głównie ze wzniesień. Ewentualne zjazdy niestety nie są tak satysfakcjonujące, ponieważ leśne drogi nie dają zbyt wielu szans na rozpędzenie się. W tym momencie zazwyczaj do większości uczestników wycieczki dociera, iż nie jest ona „Łatwą i Lekką Trasą Do Przejechania z Żoną i Dzieckiem w Niedzielne Popołudnie”.

Docierając do Ostrężnika czeka na nas miła niespodzianka-dawniej bylejaka, kamienista dróżka została zamieniona w asfaltową drogę rowerową. W poprawionym nastroju docieramy do Trzbniowa. Jadąc dalej skręcamy w prawo przed boiskiem . Możemy dostrzec namioty, ogniska i ludzi wspinających się na pobliskie skałki. Kierujemy się do dość ciężkiego, lecz nie niemożliwego do odnalezienia wąwozu. Następnie przemieszczamy się dość wilgotną (w związku z czym obfitą w komary ), piaszczystą ścieżką, po czym docieramy do asfaltu.

W tej części trasy królujązjazdy oraz wspaniałe widoki. W tym miejscu nareszcie mamy szansę porządnie się rozpędzić. Po dotarciu do Gorzkowa, ruszamy w stronę stawów znajdujących się przy pałacyku w Złotym Potoku. Stamtąd droga, mimo iż nadal kamienisto-piaszczysta, jest dosyć przyjemna. Dopiero po jakimś czasie zaczynają pojawiać się górki. Potrafią one delikatnie popsuć samopoczucie początkującego rowerzysty, jednakże nie należy się nimi zbytnio przejmować. Po pokonaniu wymienionego wyżej odcinka oraz krótkiej (choć dość męczącej ) drogi usłanej trawą, jest już tylko lepiej.

Asfaltową drogą przybywamy do Przymiłowic, skąd jedziemy do Turowa kamienistą ścieżką. Przemieszczając się w stronę Kusiąt możemy z łatwością zauważyć łatwą choć smutną zasadę, jaką rządzi się nasz świat, że niestety każdy zjazd musi zostać poprzedzony wjazdem. Dalej, jadąc czerwonym szlakiem, ruszamy w stronę Częstochowy. Drobne modyfikacje trasy w trakcie jej trwania są rzecz jasna na porządku dziennym, gdy znajdujemy się w dobrze znanym nam okolicach.

Docieramy do celu. Trasa, nie przystosowna do amatorów, stworzona głównie dla koneserów jazdy na rowerze, dla których piękny widok jest wart wysiłku fizycznego. Można ją zatem podsumować w kilku słowach: „Dało w kość, ale warto”.

🚲 Trasa rowerowa: Stanowisko obrony przeciwlotniczej Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,12 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podjazdów: 15 m

Suma zjazdów: 15 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Skręcamy w lewo w drogę Obrębową. (1) Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Dziergowską. W tych okolicach było kiedyś stanowisko obrony przeciwlotniczej. (2, 3, 4, 5, 6, 7 zdjęcie przedstawia to mapa z geoportalu.pl) Jedziemy w lewo. Na skrzyżowaniu z drogą Od Lotniska skręcamy w lewo i „rollercoasterem” jedziemy znowu prosto. Mijamy „lotnisko”. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w prawo na asfalt. (8) Jedziemy teraz w stronę startu naszej wycieczki.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,24 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 576 m

Suma podjazdów: 2 287 m

Suma zjazdów: 2 318 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Diabelek275 Start z Żywca w kierunku Łysiny (779 m n.p.m.) Od tego momentu zaczynamy przyjemną wspinaczkę jeszcze drogą asfaltową. Momentami nachylenie przekracza 20% :) Docierając na szczyt Łysiny udajemy się zielonym szlakiem w kierunku Łamanej Skały (929 m n.p.m.) Po drodze oprócz pięknych widoków w kierunku Babiej Góry i Pilska mijamy Jaskinię Lodową oraz Jaskinię Czarne Działy. Niestety w czasie jazdy przekonaliśmy się, że zima w górach jeszcze się nie skończyła:) Przez szczyt Mlada Hora docieramy do do Łamanej. Stąd czerwonym szlakiem w większej części trasy pchamy rowery, co jakiś czas wpadając w zaspy ok. metrowej głębokości, zmierzamy do Potrójnej (883 m n.p.m.). Kilka fotek Babiej Góry i dalej czerwonym na Przełęcz Kocierską (718 m n.p.m.) To był najprzyjemniejszy odcinek dzisiejszego dnia. Fajne techniczne zjazdy + kilka podjazdów i to wszystko bez towarzystwa śniegu, ufff. W zajeździe górskim na przełęczy uzupełniamy płyny:) (oczywiście bezalkoholowe). Szybki zjazd (nawet 67 km/h) do Kocierza i powrót w kierunku Żywca. Ogólnie wyjazd uznajemy za udany choć dawno tak nie dostaliśmy w ... nogi:)

