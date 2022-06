Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwcaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Na ławeczki pod Platanem Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 980 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Kozy są największą pod względem liczby ludności wsią Polski: liczą 12 744 mieszkańców. Największymi arakcjami są: pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, z zespołem parkowym i zabudowaniami dworskimi; kościół neoromańsko-neogotycki z początku XX wieku;

w parku dworskim jeden z najstarszych platanów w Polsce. To ponad 200-letnie drzewo zdobyło tytuł „Europejskiego Drzewa Roku” w zorganizowanym przez Klub Gaja konkursie ekologicznym w 2012 roku. Nad Kozami góruje 35 metrowy krzyż milenijny, stojący na szczycie Chrobaczej Łąki (828 m n.p.m.). Kto ma chęć i siły może podjechać do nieczynnego już kamieniołomu. Obecnie są to tereny rekreacyjne o niepowtarzalnej florze i faunie oraz strukturze geologicznej. Z półek skalnych można podziwiać przepiękne widoki na okolicę..., ale to już temat na następną wycieczkę ;)

🚲 Trasa rowerowa: Gliwicka Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 2 454 m

🚲 Trasa rowerowa: Kozy i okolice. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 53,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 317 m

Suma podjazdów: 601 m

Suma zjazdów: 609 m Lemur36 poleca tę trasę Bardzo przyjemna i ciekawa trasa do wsi Kozy, która jest największą pod względem liczby ludności wsią Polski.

Do największych atrakcji należą: neoklasycystyczny pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, ponad 200-letni platan znajdujący się w parku pałacowym, kościół z początku XX wieku i nieczynny kamieniołom powstały w 1910 roku.

Trasę oznaczyłem jako trudną ze względu na bardzo wyczerpujący podjazd do kamieniołomu. Do samej wsi jedzie się łatwo i przyjemnie.

Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Żylicy Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 97,12 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 688 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 754 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Żylica - niewielka, bardzo bystra górska rzeka w Beskidzie Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej. Długość 23 km. Źródła na wysokości 900 - 940 m n.p.m. na północnych stokach Malinowa i Przełęczy Salmopolskiej. Od kilkuset lat wody Żylicy były wykorzystywane przez człowieka. Była ona jedną z "najpracowitszych" rzek polskich Beskidów: w XIX w. na przestrzeni niespełna 18 km jej wody wprawiały w ruch ok. 30 kół wodnych, napędzających urządzenia mechaniczne młynów, tartaków, foluszów, papierni itp. zakładów na terenie Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic i Łodygowic. Aby zacząć przygodę z Żylicą, musimy wydrapać się na Przełęcz Salmopolską :) Stąd pojedziemy do żródła (może raczej pójdziemy), żółtym szlakiem pieszym. To najbardziej wymagający odcinek trasy, około 200m prowadziłem rower a później to już była bułka z masłem ;)

🚲 Trasa rowerowa: Carska Prochownia i Rybaczówka Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 180 m

Suma zjazdów: 181 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Shadow125 W końcu cieplej się zrobiło trzeba było żonę wyciągnąć z domu (pierwszy raz w tym roku). Założyłem jej nowy amortyzator, więc trzeba przetestować. Wybór padł na ruiny carskiej prochowni. Trasa o tyle ciekawa, że można ją przejechać praktycznie bez jazdy po ulicy. Polecam dla wypadów z potomstwem. Po drodze widziałem plac zabaw wśród zieleni - idealne miejsce na postój. Ze starej prochowni zostało tylko trochę betonu i dołożono do tego kupę śmieci. Wracając, jechaliśmy przez Kolonię Ludmiła (wygląda na starsze osiedle kopalniane). W pewnym momencie wjechaliśmy na czerwony szlak rowerowy prowadzący do OW "Rybaczówka" - czyli kawałek stawu w lesie.

Dwie godziny wystarczyły a wiatr dawał trochę popalić. :)

🚲 Trasa rowerowa: Wałami wzdłuż Wisły Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 942 m

Suma zjazdów: 890 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Jak w tytule, wybrałem się w przejażdżkę wałami wzdłuż rzeki Wisły. Odcinek z Kaniowa do Harmęży liczy około 20 km i przebiega po Wiślanej Trasie Rowerowej. Nawierzchnia na wałach jest różnorodna, od trawiastej, poprzez ziemną do kamienistej. Ogólnie jedzie się dobrze i bez większych problemów można ją pokonać, tym bardziej, że o tej porze roku nie jest jeszcze zarośnięta. Są miejsca, gdzie jakieś kundle obszczekają nas zajadle, ale zapewne ruch tutaj jest znikomy, dlatego mają jedyną okazję rozruszać kości ;) Droga powrotna głównie asfaltówkami przez Wilcze Doły, Przecieszyn, Jawiszowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów.

