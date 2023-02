Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy pomysły na trasy rowerowe. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Rowerem w woj. śląskim

🚲 Trasa rowerowa: Skrzyczne, Barania, biały krzyż Początek trasy: Szczyrk

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,62 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 799 m

Suma podjazdów: 2 228 m

Suma zjazdów: 2 228 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mansi5 Trasa rozpoczyna się łatwym technicznie podjazdem pod Skrzyczne (750 m przewyższenia). Idealna droga dla rowerów - niekoniecznie nawet górskich. Do pewnego miejsca (kawałek przed Malinowską Skałą) trasa fajna, łagodna, bez przeszkód. Od tego momentu jednak ciężkie zjazdy i podejścia z dużą ilością kamieni. Można było w pewnym momencie zjechać na alternatywną łatwiejszą trasę po zachodniej części (chyba jakaś jest - następnym razem ją wypróbuję). Najgorszy jednak był zjazd z Baraniej Góry do schroniska - dwie alternatywne trasy. Jedna z dużą ilością luźnych kamieni druga z grubymi korzeniami - co kto woli - obie trasy ciężkie. Ale od schroniska już trasa bardzo łatwa i ciekawy zjazd wzdłuż Czarnej Wisełki asfaltem. Następnie asfaltowy podjazd na przełęcz Salmopolską i okrążenie Skrzycznego.

🚲 Trasa rowerowa: Kończyce Wielkie i małe co nieco ;) Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 89,14 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 900 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Dzisiejsza propozycja to kolejna pętelka po Śląsku Cieszyńskim.

Tym razem celem podróży są Kończyce Wielkie. Jest to mała, ale piękna wioska, obfitująca w zabytki kultury i pomniki przyrody.

Do najważniejszych należą: Pałac barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła (jeden z największych na Śląsku Cieszyńskim, wybudowany w 1777 roku); dawna obora, obecnie stajnia na folwarku „Karłowiec” i przepiękne kilkusetletnie dęby szypułkowe Mieszko i Przemko.

Pierwsza część trasy prowadząca do Kończyc Wielkich to tzw. klasyk :)

Łatwa, spokojna trasa bez wysiłku doprowadzi nas do tego wspaniałego miejsca, które obowiązkowo trzeba zobaczyć!

Droga powrotna zaś, to coś dla smakoszy rowerowych wycieczek ;) Przebiega po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, obfitująca w niesamowite widoki i przepiękne panoramy, jednakże zdecydowanie bardziej wymagająca! Liczne ostre podjazdy i zjazdy dodają smaczku i nie ma czasu na nudę :)

Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Będzin - Pogoria IV - Szlak Zamkowy - Siewierz - Będzin Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 339 m

Suma zjazdów: 1 358 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Noibasta Sobota, dlatego wyjazd spod TDZ bo ... jak wiadomo w sobotę w Będzinie "Koko Spoko Olimpiada" ;) i w okolicach placu targowego ciężko się przebić ;) (dla przyjezdnych - zaparkować równie ciężko jak się przebić ale przy TDZ również jest mały parking) Tradycyjnie wałami Przemszy na Pogorię, dalej do Trzebiesławic i stamtąd szlakiem zamkowym (czerwony) do Siewierza. Powrót nieco zmodyfikowaną trasą, zamknięcie pętli na Pogorii i do Będzina. Uwagi w waypointach :)

🚲 Trasa rowerowa: Tour z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja oraz III powstania śląskiego Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 837 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Oberfeldkurat 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz wybuchu III powstania śląskiego - myślę, że zbieżność dat nie jest przypadkowa.

Proponowana trasa przebiega m. in. przez Katowice-Ligotę, obok domu, gdzie mieszkał ś.p. Augustyn Keller - powstaniec śląski, później sekretarz Korfantego, a prywatnie mój Pradziadek (celowo nie precyzuję adresu, bo teraz mieszkają tam zupełnie inni ludzie, po co im zakłócać prywatność).

Podobno, jak opowiadała mi moja ś.p. Babcia, pradziadek zupełnie skapcaniał po tym, jak czerwona, sowiecka zaraza opanowała Polskę. Chodził podobno po domu i mamrotał pod nosem "pierońskie gorole, Polska sprzedoły". Historia lubi się powtarzać (i to jako farsa - to chyba Marks).

Następnie kilka pomników osób, pomordowanych przez (jak sami się określają) naród poetów i filozofów. Wiemy kto, ale poli tyczna poprawność każe nazywać ich "nazistami".

Chyba Jaquilne Kennedy powiedziała kiedyś: "zawsze wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk"

Myślę, że nie tylko hanysy powinny czasem zatrzymać się przy takich pomnikach, gorole, a zwłaszcza oni, również (podobnie, jak powstanie warszawskie jest nie tylko "warszawskie", a wielkopolskie nie dotyczy tylko "pyr" poznańskich).

Jak widać na załączonych obrazkach (tylko kilku z wielu) nie wszyscy "witali radośnie" (copywright niejaki Gorzelik).

