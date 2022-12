Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 styczniaPomysły na jednodniowy wypad

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Pszczyna - miasto przyjazne cyklistom. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,51 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 636 m

Suma zjazdów: 630 m Lemur36 poleca tę trasę Pszczyna inwestuje w rozwój infrastruktury rowerowej i jako kolejne miasto udostępniła wypożyczalnie rowerów. Stacje rowerowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, na pszczyńskim rynku, na osiedlu Piastów, a także przy wjeździe na teren Ośrodka Sportów Wodnych. Będąc w tym pięknym mieście nie sposób nie odwiedzić Parku Zamkowego, czy Skansenu Wsi Pszczyńskiej, w której w ostatnią sobotę kwietnia postawiono "moja". Moja to przyozdobiony kolorowymi bibułkami co najmniej 10-metrowy pal symbolizuje nadejście wiosny, a także życie i płodność.

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek: zbiornik Kozłowa Góra Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 2 376 m

Suma zjazdów: 2 404 m Jaskulaa.d poleca tę trasę rowerzystom Dzisiaj naprawdę długa wyprawa w kierunku wspaniałych rejonów wokół zbiornika Kozłowa Góra. Trasę standardowo rozpocząłem na Helence i poruszałem się trasą w kierunku Radzionkowa. Po drodze zahaczyłem o Księżą Górę oraz Kopiec Wyzwolenia gdyż dzisiaj piękna pogoda oraz zarazem dobra widoczność. Z Piekar Śląskich można bez problemu dostać się do Zbiornika w Świerklańcu istniejącą trasą rowerową przebiegającą przez las Dioblina. Trzeba przyznać, że trasa rowerowa Piekary Śląskie-Zbiornik Świerklaniec jest bardzo przyjemna. Po dojechaniu na miejsce nie miałem niestety zbyt wiele czasu aby pokręcić się po okolicy gdyż była już dosyć późna godzina. W okolicy zbiornika można udać się do bunkrów bojowych lub udać się do wspaniałego Parku. Można również spróbować objechać jezioro dookoła (na pewno kiedyś spróbuję). W drogę powrotną postanowiłem wypróbować szlak zielony w kierunku Piekar. Niestety za Kozłową Górą zaczynają się lekkie wertepy, ponadto trzeba uważać bo w jednym miejscu szlak jest nieprzejezdny (zamknięta brama) i trzeba jechać objazdem.

🚲 Trasa rowerowa: Przed zachodem słońca... Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 676 m

Suma zjazdów: 674 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Mała pętla późnym popołudniem z Czechowic-Dz. przez Podraj, Ligotę, Międzyrzecze Dolne i Mazańcowice. Trasa jest bardzo urozmaicona, przebiega spokojnymi ścieżkami i drogami wzdłuż pól, stawów, lasów, trochę pod górkę, a trochę w dół :)

🚲 Trasa rowerowa: Popołudniowe kręcenie po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 2 561 m

Suma zjazdów: 2 563 m Pana79 poleca tę trasę Popołudniowa traska po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko. Na początek kieruję się w stronę Mąkołowca i Wesołej, gdzie znajduje się kopalnia węgla kamiennego Wesoła. Następnie przez Kosztowy i Brzezinkę docieram do Jaworzna koło Elektrowni Jaworzno III, później przez Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin dojeżdżam do Zbiornika Dziećkowice. Stąd przez Jamnice-Wioski dotarłem do Lędzin koło kopalni węgla kamiennego Ziemowit. Kilka fotek i dalej przez Bieruń, koło Fiat Chrysler Automobiles Poland - Cielmice, do Jeziora Paprocańskiego - tu to już z górki ;). Przez Żwaków-Wilkowyje dotarłem do domku. Trasa z przewagą asfaltu i trochę lasu, łatwa i przyjemna, polecam każdemu. :)

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w okolicach Chudowa Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,76 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 1 114 m

Suma zjazdów: 1 115 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca JIMMYtm W planach był Chudów i pokazy straży pożarnej, ale z braku czasu zawróciliśmy przed celem, Mimo to wycieczka bardzo ciekawa, zwłaszcza jeziorka w okolicach Kochłowic.

Trasa asfaltowo szutrowa, niektóre miejsca dość błotniste, ale praktycznie do przejechania w siodle. Idealnie na rower krosowy.

Którędy jechać nie opisuję bo widać to na tracku :)

🚲 Trasa rowerowa: Smutna Góra i Gamrot Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Rowerzystom trasę poleca Shadow125 Trasa którą przejechałem jesienią 2016 roku. Warta by o niej wspomnieć ze względu na dwa ciekawe miejsca. Pierwsze to Smutna Góra

"Smutna Góra (Chełmska Góra) – wzgórze o wysokości 251 m n.p.m. znajdujące się w Chełmie Śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim.

Jesienią 1831 r. wybuchła w Chełmie epidemia cholery, która pochłonęła 218 ofiar. Ze względu na ochronę wody w studniach w gminie, umarłych nie grzebano na miejscowym cmentarzu, lecz wywożono w skrzyni z otwieranym dnem i grzebano w piaskach wschodniego zbocza wzgórza Chełm, będącego własnością kościelną. Po tragicznych wydarzeniach otrzymała nową nazwę „Smutna Góra”. W miejscu zbiorowej mogiły – cmentarza mieszkańcy Chełmu w 1831 r. wznieśli krzyż". cyt. Wikipedia.

Drugie to Brama Przejścia do III Tysiąclecia, która jest wotum wdzięczności, zbudowanym przez mieszkańców gminy dla upamiętnienia przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia.

Jechałem głównie asfaltem, ale można dotrzeć tam bocznymi drogami.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa rowerowa Strumień-Jaworze (192 C). Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 914 m

Suma zjazdów: 937 m Lemur36 poleca tę trasę W końcu pogoda eksplodowała, więc i ja ruszyłem z kopyta. Przejechałem trasę rowerową ze Strumienia do Jaworza. Oznakowana jest numer 192 C, kolorem czerwonym i przebiega przez: Strumień – Zabłocie – Czuchów – Jajostok – Cieszyńskie – Zaborze – Opitów – Porębiską – Iłownicę – Kępę – Rudzicę – Małą Rudzicę – Laryszówkę – Jasienicę – Spaloną – Nałęże (Jaworze). Ja pokonałem trasę w odwrotnym kierunku. Aby dostać się do Jaworza pojechałem sprawdzoną już trasą przez Ligotę, Międzyrzecze Dolne i Górne, Farzynę. Przed ruszeniem trasą 192C, zażyłem jeszcze inhalacji solankowej przy tężni w Jaworzu i w drogę... Trasa jest łatwa i przyjemna, piękna krajobrazowo dlatego ani się obejrzymy a już pokonamy 23 kilometrowy odcinek i znajdziemy się w Strumieniu. Tutaj atrakcją jest rynek i park miejski, gdzie o tej porze roku przepięknie kwitną tulipany. Droga powrotna przez Chybie, Landek, Miliardowice i Zabrzeg.

🚲 Trasa rowerowa: Gostyń Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 767 m

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Smutną Górę Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 952 m

Suma zjazdów: 1 950 m Trasę dla rowerzystów poleca Pawelboy W niedzielę 07.05.2017 r. na wycieczkę „RUCH TO ZDROWIE i nie tylko !!!” chętnych przybyło ponad limit tj 22 osoby. Wyruszyliśmy więc w kierunku SMUTNEJ GÓRY w Chełmie Śląskim (należy nadmienić, że do roku 1831 r była nazywana ŁYSĄ GÓRĄ.) Po zakończeniu POWSTANIA LISTOPADOWEGO na Śląsk dotarła zaraza cholery azjatyckiej dziesiątkując ludność. Ówczesne władze pruskie zabroniły chowania zmarłych na przy kościelnym cmentarzu obawiając się zatrucia wody w studniach. Postanowiono wywozić zmarłych nieszczęśników nie tylko z Chełmu Śląskiego ale również z Imielina i Bierunia na piaszczyste wzgórze czyli na ŁYSĄ GÓRĘ. W obecnym czasie cmentarzyk jest uporządkowany a krzyż odnowiony. Zbudowano 2 wiaty gdzie można odpocząć i zjeść posiłek a także schronić się przed opadami i burzą. Udając się w dalszą podróż przez Kopciowice i Bieruń Nowy odwiedziliśmy MINI ARBORETUM składającego się z siedmiu ogrodów tematycznych np. odmiany drzew iglastych i liściastych, następnie roślinki wrzosowate i różaneczniki spotkamy tu również ogród różany, ogród traw oraz ogród barw i zapachów. Do domów wróciliśmy z nowymi wrażeniami, zadowoleni i uśmiechnięci.

Klub Gronie zaprasza jak zwykle wszystkich chętnych na następne wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Sopotnia Rysianka Lipowska Boracza Początek trasy: Żywiec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 801 m

Suma podjazdów: 1 328 m

Suma zjazdów: 1 325 m Rowerzystom trasę poleca Bodzio__pl Najpierw podjazd asfaltem, dosyć łatwo nabieramy wysokości, potem szutrówka nie jest już tak łatwo, następnie przełaj po lesie i to jest esencja wyjazdu - ale za to dookoła pola jagód, na końcu błotnistym szlakiem aby rower nabrał dobrego wyglądu - bo wrócić z czystym rowerem to tak jakby wcale nie wyjechać....

