Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 4 - 5 marca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozmyślasz nad wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Czechowice-Dziedzice-Mikołów Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,08 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 540 m

Suma zjazdów: 1 530 m Pana79 poleca tę trasę Mimo chmur dookoła postanowiłem ruszyć w trasę , miało być Bielsko ale pogoda zweryfikowała moje plany w Czechowicach-Dziedzicach dorwała mnie pierwsza ulewa, później jeszcze były dwie ;)Przebieg to Gniotek-Wilkowyje-Kobiór-Zabrzeg-Czechowice-Dziedzice-Bestwina-Kaniów-Jawiszowice-Góra-Gilowice-Międzyrzecze-Nowe Bojszowy-Świerczyniec-Paprocany-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Trasa przebiegała przez las, asfalt i małe miejscowości z wyjątkiem Czechowic masakra ruch jak diabli nie lubię takiej jazdy na rowerze.Polecam na całodniowy wyjazd, na liczniku wybiło nie całe 115 km, gdyby nie ulewy po drodze byłoby więcej ;)

🚲 Trasa rowerowa: Na zamek do Rabsztyna... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 170 m

Suma zjazdów: 1 165 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Aza Wycieczka na zamek do Rabsztyna. Dawno mnie tam nie było więc postanowiłem zobaczyć zamek po renowacji. Traskę starałem się jak najwięcej poprowadzić bezdrożami. 44% drogi to bezdroża. Jak zwykle bywa przy planowaniu drogi wg mapy, zawsze coś mnie niemile zaskoczy :-) Zaznaczyłem jedno miejsce, które zmusiło mnie do przejścia po "mostku" aby przedostać się na druga stronę rzeczki. W Strzemieszycach również brakło mi ścieżki :-) więc musiałem trochę pokombinować. Łączna wysokość podjazdów 666.20 m.

🚲 Trasa rowerowa: Przełajowo po okolicy. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,35 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 212 m

Suma zjazdów: 197 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Krótka, przedobiadowa wycieczka dla zaostrzenia apetytu :) Trasa jest łatwa, przebiega w większości polnymi drogami, wałami i bocznymi uliczkami. Jeden odcinek około 400m biegnący wzdłuż rz. Wisły, to typowy off-road. Musimy przebić się przez pole uprawne. Jednak po śladzie widać, że nie jesteśmy pierwsi i ostatni pokonujący tą dżunglę ;) Na półmetku oczywiście lody, a na mecie coś dla ochłody!

🚲 Trasa rowerowa: Kończyce Wielkie i małe co nieco ;) Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 89,14 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 311 m

Suma podjazdów: 868 m

Suma zjazdów: 900 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejsza propozycja to kolejna pętelka po Śląsku Cieszyńskim.

Tym razem celem podróży są Kończyce Wielkie. Jest to mała, ale piękna wioska, obfitująca w zabytki kultury i pomniki przyrody.

Do najważniejszych należą: Pałac barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła (jeden z największych na Śląsku Cieszyńskim, wybudowany w 1777 roku); dawna obora, obecnie stajnia na folwarku „Karłowiec” i przepiękne kilkusetletnie dęby szypułkowe Mieszko i Przemko.

Pierwsza część trasy prowadząca do Kończyc Wielkich to tzw. klasyk :)

Łatwa, spokojna trasa bez wysiłku doprowadzi nas do tego wspaniałego miejsca, które obowiązkowo trzeba zobaczyć!

Droga powrotna zaś, to coś dla smakoszy rowerowych wycieczek ;) Przebiega po szlakach rowerowych Śląska Cieszyńskiego, obfitująca w niesamowite widoki i przepiękne panoramy, jednakże zdecydowanie bardziej wymagająca! Liczne ostre podjazdy i zjazdy dodają smaczku i nie ma czasu na nudę :)

Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Przez Landek, Mnich do Chybia i powrót Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 692 m

Suma zjazdów: 691 m Rowerzystom trasę poleca Ireneusz Do sanktuarium pielgrzymkowego.

Na skraju Pogórza Cieszyńskiego leży niepozorna miejscowość Chybie, która wg legendy powstała z kłótni dwóch myśliwych polujących na dziki niedaleko rzeki Wisły, w okolicy zwanej „Żabim Krajem”. Myśliwi, widząc olbrzymiego odyńca, równocześnie wypalili z broni myśliwskiej, co spłoszyło zwierzynę. Zdenerwowani tym rywale zaczęli się kłócić, obrzucając wzajemnie wyzwiskami i przekleństwami. Po uspokojeniu emocji i pogodzeniu się polanę, na której stali, postanowili nazwać od słowa „chybił” Chybiem.

W 1999 r. funkcjonujący tutaj od 1930 r. kościół Chrystusa Króla podniesiony został do rangi Maryjnego Sanktuarium Lokalnego Matki Boskiej Gołyskiej. Historia sanktuarium sięga lat 50., czasów budowy zbiornika zaporowego na rzece Wiśle, obecnie znanego jako Jezioro Goczałkowickie. Dlaczego? W miejscu powstania zbiornika została zalana wodą wieś Zarzecze, a właściwie jej część centralna zwana Gołyszem, gdzie znajdowały się perełki zabytków sakralnych. Woda pochłonęła bezpowrotnie uznany w 1933 r. za zabytek kościół Matki Boskiej Śnieżnej z powstałą w 1768 r. kaplicą NMP Gołyskiej, w której znajdował się cudami słynący obraz owiany legendami przekazywanymi przez pokolenia. Jedna z nich mówi, że w 1764 r. pracujący u słynnego w Zarzeczu gospodarza Gzela pachołek o imieniu Jędrek wybrał się z pielgrzymką na Jasną Górę. W czasie wędrówki napotkał przydrożny stragan z dewocjonaliami i postanowił kupić wystawiony obraz Maryi, na który nie wystarczyło mu pieniędzy. Z żalem odchodził od straganu, gdy wtem zerwał się silny wiatr, który uniósł obraz w powietrze i włożył go w jego ręce. Kramarz, widząc, co się stało, a w tym udział sił nadprzyrodzonych, postanowił podarować go Jędrkowi, sprawiając mu niezmierną radość. Po powrocie do wsi pachołek pochwalił się zdarzeniem przed sąsiadami i wspólnie postanowili powiesić obraz Matki Boskiej w centralnym punkcie na lipie.

