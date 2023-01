Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 7 - 8 stycznia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Kordonów Granicznych - czarny szlak rowerowy Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 105,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 1 361 m

Suma zjazdów: 1 375 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Szlak Kordonów Granicznych to propozycja olkuskiego czarnego szlaku rowerowego. Długość około 20km i w 95% prowadzi po bezdrożach ! Super. Aby dotrzeć do w/w szlaku postanowiłem od Zalewu Sosina trzymać się niebieskiego szlaku rowerowego - wspaniale oznaczony i w całości prowadzi przez lasy ! Szlak Kordonów Granicznych jest rewelacyjnie oznakowany i tutaj należą się pochwały MOSIR-owi z Olkusza. Naprawdę świetnie wykonana robota. Polecam traskę wszystkim zwolennikom przyrody. Dziękuję użytkownikowi traseo KERADBIK - to jego traskę zapożyczyłem. 47% traski to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Na zamek do Rabsztyna... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 170 m

Suma zjazdów: 1 165 m Rowerzystom trasę poleca Aza Wycieczka na zamek do Rabsztyna. Dawno mnie tam nie było więc postanowiłem zobaczyć zamek po renowacji. Traskę starałem się jak najwięcej poprowadzić bezdrożami. 44% drogi to bezdroża. Jak zwykle bywa przy planowaniu drogi wg mapy, zawsze coś mnie niemile zaskoczy :-) Zaznaczyłem jedno miejsce, które zmusiło mnie do przejścia po "mostku" aby przedostać się na druga stronę rzeczki. W Strzemieszycach również brakło mi ścieżki :-) więc musiałem trochę pokombinować. Łączna wysokość podjazdów 666.20 m.

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno czarny szlak 472 Początek trasy: Jaworzno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,7 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 466 m

Suma zjazdów: 1 471 m Trasę dla rowerzystów poleca Dominik Trasa okrężna wokół Jaworzna: PKP Jaworzno-Szczakowa – Zalew Sosina – Sosina – Grabańka – Ciężkowice – Klucz – Pogorzela – Doliska – Jeziorki – Na Prądku – Cezarówka Górna – Przedewsie – Byczyna – Groble – ośrodek Tarka – Wygoda – Jeleń – Biały Brzeg – Zalew Podłęże – Zalew Łęg – Elektrownia Jaworzno III – Os. Awaryjne – Dąbrowa Narodowa – wychodnie skalne – Długoszyn – droga do Maczek – Szczakowa-Wieś – PKP Jaworzno-Szczakowa.

80% trasy prowadzi leśnymi szlakami.Trasa łatwa do pokonania,szlak troszkę słabo oznakowany więc więc proponuje często sprawdzać mapę aby nie zjechać ze szlaku i go nie zgubić.Na trasie jest wiele tzw.parkingów dla rowerzystów ze stoliczkami i ławkami.

🚲 Trasa rowerowa: Przejażdżka po Starym Bielsku. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podjazdów: 756 m

Suma zjazdów: 761 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Stare Bielsko – dzielnica Bielska-Białej położona w dolinie Potoku Starobielskiego, u stóp wzgórz Malowany Dworek i Trzy Lipki. Wzgórze Trzy Lipki należy do najcenniejszych przyrodniczo terenów miasta. Kolejną atrakcją są polskie schrony bojowe, których jest tutaj wiele i są nie lada gratką dla miłośników historii.

🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa (Złota Góra - Koksownia - Stradom) Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,58 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 203 m Erytryn poleca tę trasę rowerzystom Grudniowy objazd Częstochowy.

🚲 Trasa rowerowa: Przelotem z Kaniowa do Bielska-Białej. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 826 m

Suma zjazdów: 806 m Lemur36 poleca tę trasę Trasa przebiega pomiędzy dwoma lotniskami znajdującymi się w Kaniowie i Bielsku-Białej. Nasz "lot" odbywa się nad Czechowicami, Komorowicami, Starym Bielskiem i Aleksandrowicami.

🚲 Trasa rowerowa: Ujście rzeki Bierawka i Ruda do Odry. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,88 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 2 558 m

🚲 Trasa rowerowa: Bielsko Komorowice przed zachodem Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,43 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 649 m

Suma zjazdów: 662 m Ireneusz poleca tę trasę rowerzystom Trasa przed zachodem do Komorowic.

Niewiele osób już pamięta, że w Komorowicach Krakowskich, obecnej dzielnicy Bielska-Białej, stał drewniany kościółek pw. św. Jana Chrzciciela. Został on w 1929 roku częściowo zastąpiony nową murowaną świątynią projektu architekta Emanuela Rosta w stylu neogotyckim, z elementami modernizmu. W 1921 przystąpiono do budowy nowego kościoła parafialnego. Świątynia stanęła w sąsiedztwie starego, XVI-wiecznego kościoła. Budowa trwała dziesięć lat, natomiast zabytek przeniesiono w 1949 do Woli Justowskiej, dzielnicy Krakowa, gdzie został postawiony na terenie przeznaczonym przez władze wojewódzkie na, nigdy nie utworzone, Muzeum Budownictwa Drewnianego "Skansen" jako eksponat, ale równocześnie kościół parafialny miejscowej parafii[9]. Cenny obiekt – spłonął w 2002.

🚲 Trasa rowerowa: Rundka rowerowa do Rudy Sl. Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,53 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 1 191 m

Suma zjazdów: 1 152 m Rowerzystom trasę poleca Marek79 Rundka z kolegą do Rudy Sl. - Godula przez Zabie Doły,Bytom-Lagiewniki,Świętochłowice-Lipiny i z powrotem przez Świętochłowice-Lipiny,Piasniki,ośrodek rekreacyjny Skałka,przez trochę pokrecone centrum Chorzowa w stronę Parku Chorzowskiego,wzdłuż ZOO na Siemianowice gdzie zakończyliśmy przejażdżkę. Trasa w większości przebiegała ulicami choć staraliśmy się jak najwięcej jechać bokami,pogoda pochmurna i trochę wietrznie. Według licznika 36 km.

