Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 8 - 9 czerwca? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Szukasz pomysłu na ciekawą trasą rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie pomysły na trasy rowerowe. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 czerwca w woj. śląskim ma być od 15°C do 27°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 czerwca w woj. śląskim ma być od 17°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 22% do 58%. 🚲 Trasa rowerowa: „PAMIĘĆ 1992” Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,73 km

Czas trwania wyprawy: 25 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podjazdów: 9 m

Suma zjazdów: 8 m Mazi88 poleca tę trasę

Trasa łatwa, przyjemna, akurat na rozgrzewkę albo na podróż z pociechami. Wyruszamy prosto w stronę Dziergowic. Uważamy na ruch samochodów. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą DYREKCYJNĄ skręcamy w prawo. (1) Wjeżdżamy na teraz pożarzyska. Aż trudno uwierzyć w tragedię jaka tutaj się rozegrała w 1992 roku. (2) Mijamy miejsca tragicznej śmierci dwóch strażaków i pomnik upamiętniający tamte wydarzenia. Na krzyżówce (3) skręcamy w prawo i cały czas prosto. Podziwiając odbudowany las po pożarze. Mijamy pas do lądowania dla samolotów. Można tutaj usiąść, odpocząć i pooddychać świeżym powietrzem. W między czasie obserwując okolicę w poszukiwaniu mieszkańców lasów. Ruszamy w dalszą drogę. Jedziemy prosto aż do asfaltu. (4) Tutaj skręcamy w prawo i cały czas główną drogą aż do stadionu.

🚲 Trasa rowerowa: Szosowa pętla Czechowice-Dz./ Hałcnów/ Wilamowice. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 401 m

Suma zjazdów: 402 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa przebiega asfaltowymi drogami przez Komorowice, Hałcnów, Pisarzowice, Wilamowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów. W Hałcnowie zobaczyłem jak wygląda oddana do użytku nowa inwestycja, stworzona dla początkujących, młodych rowerzystów - Miasteczko Ruchu Rowerowego.

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek: zbiornik Kozłowa Góra Początek trasy: Tarnowskie Góry

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 2 376 m

Suma zjazdów: 2 404 m Jaskulaa.d poleca tę trasę rowerzystom Dzisiaj naprawdę długa wyprawa w kierunku wspaniałych rejonów wokół zbiornika Kozłowa Góra. Trasę standardowo rozpocząłem na Helence i poruszałem się trasą w kierunku Radzionkowa. Po drodze zahaczyłem o Księżą Górę oraz Kopiec Wyzwolenia gdyż dzisiaj piękna pogoda oraz zarazem dobra widoczność. Z Piekar Śląskich można bez problemu dostać się do Zbiornika w Świerklańcu istniejącą trasą rowerową przebiegającą przez las Dioblina. Trzeba przyznać, że trasa rowerowa Piekary Śląskie-Zbiornik Świerklaniec jest bardzo przyjemna. Po dojechaniu na miejsce nie miałem niestety zbyt wiele czasu aby pokręcić się po okolicy gdyż była już dosyć późna godzina. W okolicy zbiornika można udać się do bunkrów bojowych lub udać się do wspaniałego Parku. Można również spróbować objechać jezioro dookoła (na pewno kiedyś spróbuję). W drogę powrotną postanowiłem wypróbować szlak zielony w kierunku Piekar. Niestety za Kozłową Górą zaczynają się lekkie wertepy, ponadto trzeba uważać bo w jednym miejscu szlak jest nieprzejezdny (zamknięta brama) i trzeba jechać objazdem.

🚲 Trasa rowerowa: Do Średniowiecznego Gródka w Kochłowicach Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 141 m

🚲 Trasa rowerowa: Carska Prochownia i Rybaczówka Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 180 m

Suma zjazdów: 181 m Rowerzystom trasę poleca Shadow125 W końcu cieplej się zrobiło trzeba było żonę wyciągnąć z domu (pierwszy raz w tym roku). Założyłem jej nowy amortyzator, więc trzeba przetestować. Wybór padł na ruiny carskiej prochowni. Trasa o tyle ciekawa, że można ją przejechać praktycznie bez jazdy po ulicy. Polecam dla wypadów z potomstwem. Po drodze widziałem plac zabaw wśród zieleni - idealne miejsce na postój. Ze starej prochowni zostało tylko trochę betonu i dołożono do tego kupę śmieci. Wracając, jechaliśmy przez Kolonię Ludmiła (wygląda na starsze osiedle kopalniane). W pewnym momencie wjechaliśmy na czerwony szlak rowerowy prowadzący do OW "Rybaczówka" - czyli kawałek stawu w lesie.

Dwie godziny wystarczyły a wiatr dawał trochę popalić. :)

🚲 Trasa rowerowa: Plessowką wśród kałuż do Maryjki na Branicy Początek trasy: Orzesze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 460 m

Suma zjazdów: 1 455 m Ireneusz poleca tę trasę

Branica-Suszec,

Na kamiennym cokole figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwana przez okolicznych mieszkańców Branicką Panienką Maryją albo Maryjką. Figura przedstawia Matką Boską z Dzieciątkiem, która znajduje się w gęstym lesie na Branicy, przy drodze Suszec - Kobiór. Posąg istnieje z XIX wieku ( 1807 r.) Wyrzeźbiona jest z piaskowca. Branicka Maryjka jest często odwiedzana a opiekują się nią mieszkańcy Branicy i okolic. Od czasu do czasu dekorowana jest kwiatami. Przed kilku laty figura została odnowiona wraz z otoczeniem przez suszeckie Koło Związku Górnośląskiego, pomocy Nadleśnictwa i władz samorządowych. Przy figurze są dwie ławki, po lewej i po prawej stronie. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 200 lat umieszczono tablicę zredagowaną przez pana Mariana Cieślę. Co rok 3 maja i 15 sierpnia odprawiane są tam nabożeństwa z udziałem księży i wiernych z Suszca, Kobióra, Zgonia i innych okolicznych miejscowości.

Dlaczego Maryjka stanęła w lesie na Branicy? Historia opowiada o Johanie Lukasie - leśniczym w pszczyńskich lasach, który figurkę postawił. Pewnego dnia znalazł się w lesie z dala od zabudowań, kiedy to rozszalała się ogromna nawałnica. Grube drzewa łamały się obok niego jak zapałki. Gdy już stracił nadzieję, że uda mu się przeżyć szalejący orkan, przypomniał sobie modlitwę do Matki Jezusa odmawianą w jego domu przez syna, który podobnie jak matka wyznawał katolicyzm ( on sam był protestantem ). Z modlitwą na ustach przetrwał do rana, a gdy nawałnica ustała, wyszedł spod drzew, które ułożyły się nad nim jak szałas. Powrócił do domu i usłyszał, że żona z synem całą noc za niego modlili się. Odtąd już ich wyznanie nie było dla leśniczego problemem. Wtedy to Johan postanowił zbudować Maryi pomnik, który stanął na Branicy w listopadzie 1807 r.

🚲 Trasa rowerowa: Powrót do przeszłości... Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,57 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 1 162 m

Suma zjazdów: 1 176 m Lemur36 poleca tę trasę Dzisiejsza trasa prowadzi do Bielska-Białej, w miejsca które na trwałe zapisały się w historii tego miasta. Nie wiem czy wszyscy wiecie, ale w Bielsku istniała komunikacja tramwajowa, uruchomiona 11 grudnia 1895r. Tramwaj elektryczny był trzecim tramwajem tego typu na ziemiach polskich, wcześniej zastosowano je tylko we Wrocławiu i we Lwowie. Podczas gdy po Bielsku jeździły już tramwaje elektryczne, Kraków, Warszawa, a nawet Wiedeń posiadały w dalszym ciągu konną trakcję tramwajową. W 1970r. podjęto decyzję o likwidacji linii, ostatni tramwaj zjechał do zajezdni 30 kwietnia 1971. Z historią Bielska-Białej nierozłącznie związany jest Fiat 126p, jeżeli chcecie poznać jego historię odwiedźcie muzeum pana Antoniego Przychodzienia. Zwiedzanie jest bezpłatne, w zamian mile widzialne są wszelkie części do malucha :) Droga powrotna jest bardzo urozmaicona i prowadzi po pagórkowatych terenach Sraconki, Lipnika i Kóz. Dalej jest już z górki, łatwo pokonujemy odcinek Pisarzowice, Wilamowice, Dankowice, Bestwinkę i już jesteśmy z powrotem w Czechowicach.

🚲 Trasa rowerowa: Do Woli i z powrotem. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 1 022 m

Suma zjazdów: 985 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Łatwa trasa biegnąca pomiędzy stawami i wzdłuż rzeki Wisły. Jedziemy przez Kaniów, Jawiszowice i Brzeszcze. Tu na terenie byłego podobozu Jawischowiz, czas na krótką chwilę zadumy i refleksji. Półmetek osiągamy w miejscowości Wola. W drodze powrotnej jedziemy przez Frydek, Miedźną, Rudołtowice i Goczałkowice-Zdrój.

🚲 Trasa rowerowa: Poniedziałkowy rozruch na ból głowy Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 966 m

Suma zjazdów: 975 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Dziś przy poniedziałku w pracy strasznie ociężały się czułem i postanowiłem że choćby skały srały popołudniu wskoczę na rumaka i pokręcę się po okolicy, założenie było takie że około 30 km. W domu jeszcze zaczęła mnie głowa boleć i powiem szczerze ciężko miałem się zebrać, pierwsze 18 km myślałem że umrę :) Ale nagle przestała mnie głowa boleć i nogi dostały poweru cud jakiś czy co :) Tak dobrze zaczęło mi się korbować że nakręciłem 60 km :) Początek to Gniotek z którego kieruję się w stronę Wzgórza Kamionka - Reta Śmiłowiecka tu odbijam w kierunku Góry św. Jana gdzie nastąpił cud z bólem głowy i kieruję się w kierunku Wyr - Gostynia gdzie zaliczam ciemnego Kozela następnie korbuję przez Kobiór i odbijam do Jeziora Paprocieńskiego mały przystanek w Promnicach i dalej Paprocany - Żwaków - Glinka - Mąkołowiec i ląduję w domu :)Mimo początkowego bólu głowy strasznej duchoty przejażdżka z serii udanych polecam po drodze kilka ciekawych miejsc !

🚲 Trasa rowerowa: Wokół zbiornika wodnego Dziećkowice. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 93,53 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 719 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 W piękny, słoneczny, letni dzień wybraliśmy się na wycieczkę do Chełma Śląskiego, gdzie atrakcją turystyczną jest Smutna Góra, wcześniej zwana Łysą Górą.

Swoją nazwę zawdzięcza panującej w latach 1831-36 epidemii cholery azjatyckiej, na terenie Chełma Śląskiego, Imielina i okolic, przyniesiona przez żołnierzy rosyjskich ścigających garstkę powstańców listopadowych.

Nieopodal znajduje się zbiornik wodny Dziećkowice utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków. Wokół znajdują się liczne dzikie plaże, jednakże objechanie go nie należy do najprzyjemniejszych. Połowa trasy wokół zbiornika przebiega po betonowych płytach, zaś druga połowa po piasku...

Mimo tych małych niedogodności wycieczka była bardzo udana. Polecam!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Co czeka na rowerzystów w woj. Śląskim? Zamki, pustynie i źródła Wisły

Jura Krakowska-Częstochowska na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego, to jeden z najbardziej malowniczych regionów Polski i każdy szanujący się rowerzysta powinien przemierzyć ją na jednośladzie chociaż raz. Czekają na tu na was wspaniałe zamki na czele ze słynnym Ogrodzieńcem, malownicze doliny (np. Dolina Wodącej z wapiennymi ostańcami i górującym nad skałami zamkiem Pilcz) i góry (Góra Zborów w Podlesiach to doskonały punkt widokowy; można tu też zwiedzić Jaskinię Głęboką z nietoperzami). Ciekawych i pięknych zakątków nie brak także w Beskidach – Śląskim, Żywieckim i Małym. Warto odwiedzić choćby Baranią Górę, po której stokach płyną Biała i Czarna Wisełka, potoki źródłowe Wisły. Pozostając przy rzekach – w południowo-zachodniej części woj. śląskiego leży Kraina Górnej Odry, poprzecinana wieloma wyjątkowo pięknymi trasami rowerowymi. Jest ich tu łącznie 800 km, czyli więcej niż wynosi odległość z Zakopanego na Półwysep Helski. Jeśli lubicie zupełnie niezwykłe krajobrazy, zaplanujcie wycieczkę na Pustynię Błędowską, największy w Polsce obszar pustynny, nazywany „polską Saharą”. Dawniej występowało tu nawet typowe dla pustyń zjawisko fatamorgany. Musicie się jednak spieszyć – Pustynia Błędowska zarasta roślinnością i może już za parę lat będzie przypominała raczej piaszczystą łąkę niż pustynię.