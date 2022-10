Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 8 - 9 październikaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Beskid Mały Początek trasy: Żywiec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 638 m

Suma podjazdów: 2 687 m

Suma zjazdów: 2 684 m JIMMYtm poleca tę trasę rowerzystom Miało być całkowicie po górach, ale niestety burza zmusiła do kończenia na asfalcie.

zaczynamy z Góry Żar szlakiem czerwonym, potem klasyczna ósemka, czyli w miejscu łączenia szlaków przeskakujemy na zielony i wracamy czerwonym znów do łączenia, i tak na zmianę.

Trasa niezła, dużo podjazdów i zjazdów, jak to w Beskidzie Małym. Polecam dokończyć terenem, a nie jak u mnie, asfaltem :(

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Jaworznie Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,97 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 951 m Trasę dla rowerzystów poleca JIMMYtm Dzisiejszy rekord temperatury to 47,3 stopni w słońcu, ale to przecież nie jest przeszkodą by wziąć córkę i razem z Barbie pojechać na odnowiony rynek w Jaworznie. Sama trasa bardzo przyjemna, chociaz odcinek nad Białą Przemszą dość piaszczysty i zarośnięty, niestety nie zbyt często przecierany. Nagroda był widok świeżo ściętych przez bobry drzew, jak byśmy ledwo co je sploszyli. Poza tym, odcinkiem trasa urozmaicona i ciekawa. Sam rynek warty zobaczenia że względu na ciekawe fontanny.

🚲 Trasa rowerowa: Po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 94,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 510 m

Suma podjazdów: 1 662 m

Suma zjazdów: 1 672 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Trasa przebiega po malowniczych Terenach Beskidu Małego. Z Czechowic-Dz. zataczamy pętlę jadąc przez Bielsko-Białą, Przegibek, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Tresną, Oczków, Kocierz, Targanice, Czaniec, Kęty, Wilamowice, Dankowice i Kaniów. Po drodze otoczeni jesteśmy pasmami górskimi, które tworzą niesamowite widoki i przepiękne panoramy. Do pokonania mamy dwie przełęcze: Przegibek i Kocierz. O ile Przegibek nie jest jakimś większym wyzwaniem, to Kocierz spowoduje podniesienie tętna do max. wartości :) Dlatego od razu uprzedzam, że trasa jest dla tych co lubią się zmęczyć i wylać litry potu. Zanim dotrzemy do półmetka naszej wyprawy atrakcją na trasie jest jezioro Międzybrodzkie i Żywieckie, z zaporą i elektrownią wodną. Dla tych, którym uda się wdrapać na przełęcz i zabrali ze sobą kartę bankomatową, czeka zasłużony odpoczynek w Hotelu & SPA Kocierz. Do dyspozycji mamy karczmę, basen, kort tenisowy, paintball, park linowy i wiele innych atrakcji. W gratisie zaś, wszyscy otrzymują prawie 10 km zjazd w dół... :D Polecam wszystkim tę trasę i mimo dużego wysiłku, wspaniałe przeżycia gwarantowane!!!

🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak wokół Libiąża Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 107,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 245 m

Suma zjazdów: 1 249 m Aza poleca tę trasę Czerwony szlak wokół Libiąża - szlak super oznaczony z początkiem pod Urzędem Miasta w Libiążu. Znak jest zawsze tam gdzie powinien się znajdować. Bardzo dobra robota ! Trasa przebiega lasami i mało uczęszczanymi drogami. Nad Wisłą przy ładnej pogodzie można popatrzeć na Beskidy :-) . Ładne widoki i urozmaicenie terenu pozwoli Wam nacieszyć się wycieczką. Traska w 73% przebiega bezdrożami. Łączna wysokość podjazdów 490.49 m.

🚲 Trasa rowerowa: Wałami wzdłuż Wisły Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 942 m

Suma zjazdów: 890 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Jak w tytule, wybrałem się w przejażdżkę wałami wzdłuż rzeki Wisły. Odcinek z Kaniowa do Harmęży liczy około 20 km i przebiega po Wiślanej Trasie Rowerowej. Nawierzchnia na wałach jest różnorodna, od trawiastej, poprzez ziemną do kamienistej. Ogólnie jedzie się dobrze i bez większych problemów można ją pokonać, tym bardziej, że o tej porze roku nie jest jeszcze zarośnięta. Są miejsca, gdzie jakieś kundle obszczekają nas zajadle, ale zapewne ruch tutaj jest znikomy, dlatego mają jedyną okazję rozruszać kości ;) Droga powrotna głównie asfaltówkami przez Wilcze Doły, Przecieszyn, Jawiszowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów.

🚲 Trasa rowerowa: Takie tam kręcenie Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,97 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 1 478 m

Suma zjazdów: 1 559 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Dzisiaj postanowiłem pojechać w dawno nie odwiedzane prze zemnie okolice, a że pogoda dopisała to wyszła mi całkiem fajna pętelka.Start to tradycyjnie Gniotek z którego udaję się w kierunku Wyr z skąd prowadzi niebieski szlak rowerowy przez Palowice aż do Żor koło stawów Gichta i Garbocz. Tam skręciłem w zielony szlak rowerowy prowadzący do Rybnika, przed samym Rybnikiem odbiłem na czerwony szlak prowadzący do miejscowości Przegędza tam zaczyna się czarny szlak, który prowadzi przez Leszczyny gdzie natchnąłem się na fajny bar gdzie odbywało się zakończenie sezonu rowerowego, następnie odbiłem na zielony szlak przez Czuchów przed Ornontowicami wbiłem na niebieski szlak który doprowadził mnie do Chudowa. Tam małe zamkowe i dalej niebieskim szlakiem do Mikołowa i do domku. Trasę zaliczam do bardzo udanych dopisała i pogoda i forma. Polecam do przejechania każdemu spragnionemu przyrody rowerzyście.

🚲 Trasa rowerowa: Z wizytą u Mieszka i Przemka Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,03 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 207 m

Suma zjazdów: 1 216 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Mieszko i Przemko to pomniki przyrody - kilkusetletnie dęby rosnące w Kończycach Wielkich. Mieszko ma około 700 lat i jest najstarszym dębem na Śląsku, jednym z najstarszych w Polsce, pozostałością po istniejącej tu przed wiekami puszczy. To nie jedyna atrakcja dzisiejszej wycieczki. Inne ciekawe miejsca warte zobaczenia to: przystań jachtowa w Wiśle Wielkiej; park i zabytkowa Starówka w Strumieniu; Zamek w Kończycach Małych, zwany Cieszyńskim Wawelem z XIV w.; Folwark Karłowiec; Pałac w Kończycach Wielkich: barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; drewniany kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1774 r.; tężnia solankowa w Dębowcu. Trasa w 99.5% przebiega po asfaltowych drogach, dlatego szybko i komfortowo pokonamy cały dystans bez względu na warunki atmosferyczne.

🚲 Trasa rowerowa: Przez trzy zalewy Śląska 2015/6/24 Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 102,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 1 256 m

🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa wczesną wiosną Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,94 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 2 817 m

Suma zjazdów: 2 855 m Pablojap poleca tę trasę Trasa jest przyjemna. Większość drogi to oficjalny szlak rowerowy, przez pola, lasy i boczne, albo mało uczęszczane drogi. Oczywiście jakoś trzeba wydostać się z Gliwic, do tego wybrałem trasę najbardziej, moim zdaniem optymalną. W dalszym etapie największą trudność może sprawić odcinek leśny zaraz za Chudowem, bo po deszczu robi się tam grząsko. Dziś widziałem, że w tym miejscu duża część ścieżki jest rozkopana przez spychacze. Nie wiem co tam tworzą, ale może być tylko lepiej, taką mam nadzieję. Za Ornontowicami szlak przez las to już czysta przyjemność, nawet po ulewie. W Knurowie zdecydowałem się jechać główną drogą, bo jest to krótki odcinek, a dalej droga pozostaje praktycznie pusta. Za Bojkowem możemy jechać prosto, dzięki czemu trasa będzie krótsza, ale wylądujemy w centrum Gliwic. Osobiście polecam trasę do Ostropy wzdłuż autostrady - jest lekka i można też zahaczyć o knajpę :)

