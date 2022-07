Rowerem w woj. śląskim. Gdzie w weekend 9 - 10 lipcaPomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Rachowice - "Szwajcaria Rachowicka". Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,25 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 652 m

Suma zjazdów: 1 649 m Rowerzystom trasę poleca Yaneck60 Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Za Tychami, za lasami... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 126,23 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 458 m

Suma zjazdów: 1 478 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Aza Traska prowadzi nie do końca bezdrożami ale najwidoczniej tak musiało być :-) . Klika miłych niespodzianek mnie spotkało na terenach Katowic, gdzie poprawiono oznakowania szlaków. Pojawiły się nowe tabliczki oraz nowość dla mnie - kawałki asfaltu z namalowaną strzałką kierunkową dla wybranego szlaku - rewelacja. Na Kostuchnie czerwony szlak również doczekał się modernizacji - super robota. Nic tylko jeździć.

Przejazd kolejowy na ul.Niezapominajek udało mi się przejechać bez zatrzymania :-D .

Łączna wysokość podjazdów 846.59 m. 75% trasy to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tournee Barbie dookoła Katowic Początek trasy: Katowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 115 m

Suma zjazdów: 1 139 m JIMMYtm poleca tę trasę

Plan był prosty Giszowiec - Piotrowice - Kochłowice - Chorzów - Park Śląski - Wełnowiec -Park Tysiąclecia Stary Sosnowiec - Nikiszowiec.

Niestety w okolicach Parku Śląskiego dziewczyny mi zastrajkowały i skończyło się na skrócie na Nikisz. Mimo że niepełna, trasa bardzo ciekawa, trochę podjazdów, parę zjazdów, ładny asfalt i parę kamienistych odcinków. Po wykonaniu pełnego planu, będzie bardzo ciekawą urozmaiconą pętlą w okół Katowic. Polecam wszystkim którzy mieszkają w okolicy i chcą poznać czasem nieznane bliskie okolice.

W parku Śląskim odwiedziliśmy restaurację "Willa Gardena" - niestety nie polecam. Obsługa traktuje rowerzystów jak zło konieczne, napoje bardzo drogie i w minimalnych ilościach - sok 0,2L Piwo 0,4 L - koszt 20 zł... Uwaga - w okolicy zbudowanego RABENa - objazd bez problemu przez ul Poranną - Piłsudskiego i Osiedle Myśliwskie lub ul Oświęcimską

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Czeladzi Początek trasy: Katowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 096 m

Suma zjazdów: 1 103 m Trasę dla rowerzystów poleca JIMMYtm Cel trasy to tym razem Food Trucki w Parku Śląskim, ale że pogoda ładna to grzechem byłoby pojechać tylko tam ;)

I znów wyszła ciekawa i urozmaicona trasa z wieloma odcinkami szutrowymi, polnymi, ale i asfaltem. Tereny od typowo miejskich, poprzez wiejskie, aż do leśnych. Trasa praktycznie przejezdna od początku do końca, jednak kilka razy prowadzi ścieżkami mało uczęszczanymi. Wszystko opisane w waypointach. Raz też trzeba było przejść przez pole, bo jakaś firma postanowiła ogrodzić wszystko, nie respektując ścieżek na mapach.

Ogólnie moim zdaniem trasa udana i polecam każdemu kto chce się przekonać, jakie ciekawe tereny są w okolicy w której na co dzień żyje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 05 Gliwice - Katowice przez lasy Początek trasy: Czeladź

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,09 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 182 m

Suma zjazdów: 228 m Trasę dla rowerzystów poleca JacekG155 Trasa z Gliwic do Katowic wariantem południowym przez lasy na południe od autostrady A4 oraz możliwie mało ruchliwymi ulicami i terenami zielonymi miast. Po drodze mijamy: Park Leśny w Zabrzu

Kończyce - dzielnicę Zabrza

stawy w Lasach Panewnickich

Trasa została zoptymalizowana tak, by jak najmniej jechać ruchliwymi ulicami, a jak najwięcej przez tereny leśne. Końcowy fragment od baru "Przystań" do centrum Katowic można modyfikować wykorzystując różne drogi i ścieżki leśne. Przedstawiony wariant jest najkrótszy i najszybszy.

(Uwaga, trasa została zarejestrowana w odwrotnym kierunku niż kolejność zdjęć i opisu.)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jura z ośmiolatkiem - dzień 1 Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,22 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 391 m

Suma zjazdów: 288 m Rowerzystom trasę poleca Arturooo

Pomysł wspólnego rowerowego wyjazdu zrodził się tydzień po powrocie z „rodzinnych” wakacji. Teraz kolej na prawdziwie męską wyprawę… Wybrałem Jurę. Po pierwsze ciekawie, po drugie w miarę blisko. Syn podszedł do pomysłu z wielkim zapałem – postanowił, że też chce wieźć bagaż. Dokręciłem więc do jego roweru bagażnik i zamocowałem małe sakwy, w których wiózł drobne rzeczy… Plan był taki: ruszamy z Częstochowy i kierujemy się w stronę Krakowa. Jednak bez ściśle ustalonego szlaku czy drogi – by móc modyfikować podróż wedle aktualnej sytuacji czy potrzeby. Tak jednak, by zahaczyć o większość atrakcji po drodze.

Czy ośmiolatek da radę? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Zwłaszcza ten, który jeździ na rowerze w miarę często. Zawsze można wybrać łatwiejszą trasę…

Drodzy Bikerzy! Na swej drodze spotykacie pewno mnóstwo osób, które z niedowierzaniem i dezaprobatą będą kręciły głowami słysząc o takiej podróży. Najczęściej będą to jednak osoby, które roweru nie używają w ogóle, bądź tylko po to, by dojechać do sklepu…Tak więc, po wysłuchaniu mamy, babci, dziadka, teściowych i całej masy rodzinnych doradców – ruszamy… Mimo, że wiele przygód miało dramatyczny wręcz charakter, jednoznacznie śmiem stwierdzić, że nasza wyprawa była przede wszystkim doskonałą zabawą i wspaniałą przygodą. Oczywiście miała też aspekt edukacyjny – chociażby jak sobie radzić z przeciwnościami losu i wykazać hart ducha. Teraz najważniejsze: nic tak nie łączy i nie buduje więzi jak wspólna droga. Wspólne doświadczenia i przygody syna z tatą są nie do przecenienia !

Pokonaliśmy dystans 190 km (i wcale się nie chwalimy;) Od tej wyprawy rozpoczęła się nasza coroczna pasja. Spróbowaliśmy znowu i… będziemy próbować dalej! Plany już są.

Dzień pierwszy: adaptacja

Częstochowa – Olsztyn – Siedlec: 31 km Pobudka o 4:45, śniadanie i pospieszne pakowanie, by zdążyć na pociąg który ruszał o koszmarnej 5:41. Ledwo zdążyliśmy. Przestronny wagon rowerowy z wieszakami na nasze pojazdy i puste przedziały zaskoczyły nas pozytywnie. Niestety, w Katowicach wszystkie przedziały były już wypełnione do ostatniego miejsca. W Częstochowie wysiadamy o godz. 8:02, ładujemy bagaże na rowery i chodnikami staramy się wydostać z miasta. Przebiegło to nawet sprawnie, bez specjalnego błądzenia. Za rogatkami miasta skręcamy w szutrową drogę i obok kamieniołomu dostajemy się na wzgórze z widokiem na miasto. Jesteśmy już na trasie. Zjazd do drogi na Srocko, po kilku km odbijamy szlakiem przez las i dojeżdżamy do wsi Kusięta . Potem asfalt, kawałek główną drogą, zjazd i w oddali widzimy ruiny zamku w Olsztynie – miejsca naszego postoju. Zanim nastąpi zwiedzanie – na centralnym placu miejscowości uszczuplamy zapas prowiantu przygotowanego przez mamę. Jeszcze tylko wizyta w sklepie po lody, wodę mineralną i postanawiamy zdobyć zamek. Wstęp na teren ruin jest płatny, jednak zdolni wejdą od strony Gór Sokolich bez takich formalności ;) Ruiny są dość spore i robią na nas naprawdę duże wrażenie. Na posiłek polecamy knajpkę przy głównym wejściu na zamek. Szef kusił nas zupą rybną, którą właśnie sporządzał i miała być za pół godziny. Jednak ze względu na czas – decydujemy się na barszcz ukraiński (5 zł), który był też niczego sobie. Ruszamy dalej na południe okrążamy Góry Sokole i przez Biskupice docieramy do Siedlca, gdzie w byłej szkole działa schronisko młodzieżowe. Rozbijamy namiot ( 9 zł za dwie osoby!), bierzemy prysznic i po posiłku decydujemy się wrócić ok. 1 km, by zobaczyć Pustynię Siedlecką. Było warto. Mimo, że zarasta sosną, wyłaniająca się z lasu olbrzymia góra piachu – robi wrażenie… Wracamy i po kolacji wskakujemy w śpiwory.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z centrum Jaworzna do stawów Groble Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 056 m

Suma zjazdów: 1 060 m Trasę dla rowerzystów poleca Aza Aby przyzwyczaić cztery litery do dłuższych przejażdżek trzeba zacząć od mniejszych :-) . I tym razem padło na niebieski szlak pieszy, który prowadzi z centrum Jaworzna do stawów Groble. Początek szlaku powinien znajdować się w okolicy oddziału PTTK ale nie znalazłem :-( Pierwszy znak zobaczyłem 500 m dalej. Z oznakowaniem niestety jest fatalnie. Przebieg szlaku trochę się rozmijał z rzeczywistością :-) czyli przebiegał w dwóch miejscach inaczej niż na mapie. Końca szlaku również nie uświadczyłem. Trochę to smutne, że oznakowania szlaków, w szczególności pieszch, przegrywają z czasem...

Tym razem wygrał asfalt około 48 km po utwardzonym.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dziećkowice Początek trasy: Dąbrowa Górnicza

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 962 m

Suma zjazdów: 2 957 m Trasę dla rowerzystów poleca Dominik Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Siewierz tam i z powrotem (pętla) Początek trasy: Piekary Śląskie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,54 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 412 m

Suma zjazdów: 418 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Waldemar_P Był silny wiatr (na szczęście północno-zachodni). Droga do Siewierza w połowie przebiega lasem, w połowie asfaltem przez spokojne wioski. W Siewierzu ładny ryneczek. Dzięki nowej obwodnicy na rynku było bardzo spokojnie. Z rynku udałem się do ruin zamku (dzięki dobrze ulokowanym strzałkom łatwo tam trafić). Wejście do zamku zamknięte. Obok zamku duży parking przy którym przebiega ulica Krakowska, którą udałem się w dalszą drogę (zielone znaki). Trzeba uważać, bo zaraz po przekroczeniu rzeki Czarna Przemsza trzeba skręcić w prawo w ul. Młyńską (ja się pomyliłem i parę kilosków nakręciłem). Jadąc ul. Młyńską dojeżdżamy do parkingu przy "Jedynce" (DK-1). Problemem jest przejście na drugą stronę. Co prawda jest mała przerwa w barierze ochronnej, ale ze względu na duży ruch - trzeba uważać (inna sprawa to czy można w tym miejscu przekraczać jezdnię legalnie). Po przejściu na drugą stronę 20m jedziemy w kierunku Katowic i skręcamy w prawo do zagajnika. Tam znajdujemy zielony szlak i jedziemy w kierunku Przeczyc (wzdłuż jeziora). Przejeżdżamy przez kładkę nad Czarną Przemszą (cały czas zielonym szlakiem) i dojeżdżamy do głównej drogi. Tutaj zielony szlak skręca w lewy, a my jedziemy prosto w kierunku Targoszyc i dalej do Zawady. Był silny wiatr (na nieszczęście północno-zachodni). Ze względu na budowę autostrady w Zawadzie pojechałem do Twardowic, gdzie skręciłem w kierunku Siemoni. I tak walcząc z wiatrem przez Siemonię, Sączów, Ossy i Niezdarę dotarłem do domu. Ufff.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zamek Będzin-Mikołów Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 840 m

Suma zjazdów: 1 864 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79 Dziś miałem trochę więcej czasu i postanowiłem wybrać się w miejsce kilkukrotnie już odwiedzane prze zemnie, gdy mieszkałem jeszcze w Siemianowicach Śl. lecz nie z traseo. Z Siemianowic to rzut beretem, ale z Mikołowa to jest już co kręcić ;) Trasa jeśli chodzi o walory krajobrazowe nie zachwyca gdyż przebiega większość ruchliwymi ulicami miast, ale Zamek w Będzinie robi wrażenie polecam.Początek trasy prowadzi przez las Gniotek dalej w kierunku Podlesia-Piotrowic-Brynów-Park Tadeusza Kościuszki-Bogucice gdzie znajduje się nowo powstałe Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i międzynarodowe Centrum Kongresowe.Dalej Dąbrówka Mała-Milowice i Góra Zamkowa i piękny Zamek Będzin na jej szczycie.Mały postój uzupełnienie płynów małe co nieco na ząbek, kilka fotek i w drogę powrotną kieruję się w stronę Sosnowca(kontrola celna na granicy ;) )-Szopienic zahaczam o Zabytkowe Osiedle Robotnicze Nikiszowiec-Giszowiec-Kostuchna-Podlesie i domek :) Polecam kilku godzinną wyprawę trochę wiało więc dałem poziom średni.

Nawiguj

