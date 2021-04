Rowerem z Siemianowic Śląskich do Madrytu. Tomasz Dzierga wyrusza w podróż w szczytnym celu. Wyprawa wspomoże leczenie małego Antosia

Tomasz Dzierga wyruszy z Siemianowic Śląskich 28 maja 2021 roku, a w stolicy Hiszpanii zamierza zjawić się 19 czerwca. Po drodze będzie miał do pokonania 3445 kilometrów. Czekają go dwie przeprawy promowe, a nawet lot samolotem.

- Mam do przejechania 3445 km i tyle też minimum złotych chciałbym zebrać dla Antoniego. Czyli każda złotówka to jeden kilometr mojej drogi. 21 marca 2021 r. kwota została osiągnięta. To dzięki Wam i tylko Wam! Teraz jestem ciekawy ile uda się zebrać, bo to już rekord, zróbmy razem ten rekord jak najwyższy. Ze wszystkich moich działań charytatywnych, to ma największy rozmach, więc bardzo liczę na pełnie zadowolenie swoje i rodziny potrzebującego malucha! Wszystkim darczyńcom dziękuję, wszystkim obserwującym dziękuję - podkreśla Tomasz Dzierga.