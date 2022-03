Rozbity gang, likwidacja dwóch magazynów ze skradzionymi rzeczami i odzyskanie towaru ukradzionego w Niemczech - czyli kolejny sukces CBŚ

Funkcjonariusze Polizeipräsidium Landeskriminalamt przekazali informację policjantom z Centralnego Biura Śledczego Policji o kradzieży z włamaniem do pojazdów ciężarowych, do której doszło w nocy z 24 na 25 lutego 2022 roku. Łupem sprawców padło m.in. ponad 100 wysokiej klasy rowerów. Ich łączna wartość wynosiła blisko 2,1 mln zł. Jednocześnie przekazano, że z okolic Berlina sprawcy pojechali kolumną kilku pojazdów ciężarowych w kierunku granicy z Polską, przez co do akcji wkroczyli policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji.

