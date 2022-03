Rozdano Oscary 2022: Polacy bez nagród, skandal z udziałem Willa Smitha. Kto zdobył najwięcej statuetek? WYNIKI Aleksandra Szatan

W nocy z 27 na 28 marca 2022 r., poznamy decyzje Amerykańskiej Akademii Filmowej i przekonamy się, kto zostanie laureatem Oscara 2022 r. w poszczególnych kategoriach oscar.go.pl

94. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek (27/28 marca) czasu polskiego w Dolby Theatre w Hollywood. Nie brakowało motywów wsparcia dla Ukrainy, choć organizatorzy nie zdecydowali się przychylić do propozycji Amy Schumer, by w czasie ceremonii do Hollywood przemówił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Emocji nie brakowało, nie tylko z powodu ogłaszanych wyników. Osobą, która zostanie najbardziej zapamiętana z tegorocznej gali jest Will Smith, który najpierw spoliczkował na scenie Chrisa Rocka, a kilkadziesiąt minut później odebrał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.