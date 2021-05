Rozkłady jazdy autobusów na Śląsku i Zagłębiu będą lepiej dostosowane. Pomoże nowy system liczenia pasażerów

– Nowy system zliczania pasażerów pozwoli na dokładne określenie liczby podróżnych w poszczególnych miastach, a także pomiędzy danymi przystankami - mówi Grzegorz Kwitek, członek Zarządu GZM - Przełoży się to na lepsze dostosowanie rozkładu jazdy oraz wielkości pojazdów na poszczególnych trasach, aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom pasażerów - dodaje.

Aktualne w kilkuset pojazdach są zainstalowane bramki zliczające wejścia i wyjścia. Metropolia ma zamiar w pierwszym etapie wykorzystać istniejącą już instalację, w ramach połączenia z systemem ITS w Tychach. Ma to na celu przekazanie dokładnych informacji dotyczących ilości pasażerów korzystających z pojazdów PKM Tychy oraz TLT Tychy. Dzięki nim, GZM otrzyma liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach. Podczas pierwszego etapu inwestycji do nowego systemu mają trafiać dane z około 300 autobusów i trolejbusów, w tym z Tychów. Drugi etap ma obejmować instalację systemu w kolejnych pojazdach kursujących na zlecenie ZTM.