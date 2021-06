Rozkwitła przepiękna łąka w Nadleśnictwie Koszęcin. To przyrodniczy skarb regionu. Widok jest zachwycający!

Błękitne rośliny widać już z autostrady w Woźnikach. Tworzą piękny krajobraz. Jest to jedno z nielicznych miejsc w województwie śląskim, gdzie można podziwiać tak duże zbiorowisko kosaćca syberyjskiego.

- Kosaciec syberyjski to roślina, która dostała się do nas po ustąpieniu lądolodu. Jest ona pod ochroną. To są kwiaty wysokie na około 60 cm. Na te 220 tysięcy, które tu występują większość jest niebieskich, a tylko kilkanaście jest białych. One występują tutaj na podmokłej łące, gdzie woda niemal zawsze stoi. To jest w Polsce południowej największe stanowisko kosaćca syberyjskiego. Co roku jest go coraz więcej. W tym miejscu rośnie też storczyk krwisty i inne kwiaty - mówi Czesław Tyrol z Nadleśnictwa Lubliniec.

Kwiaty znajdują się na łące między Sulowem a Woźnikami. - Jest to łąka kośna, która jak przekwitnie, to się ją kosi. Odbywa się to raz w roku. Warto wspomnieć, że wiele osób ma tę roślinę w ogródkach pod nazwą irys - dodaje Czesław Tyrol.