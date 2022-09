Rozmowa z Aliną Wadoń, prezes zarządu SIM Śląsk Sp. z o.o.: Naszym celem jest wybudowanie atrakcyjnych i dostępnych dla ludzi mieszkań

Czym jest SIM Śląsk i do kogo skierowana jest oferta spółki?

SIM Śląsk jest spółką Skarbu Państwa, w którego imieniu występuje Krajowy Zasób Nieruchomości oraz samorządową: udziałowcami są cztery gminy: Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze. Naszym celem jest poprawa sytuacji mieszkaniowej w regionie. Nasza działalność służy budowie mieszkań dla osób posiadających zdolność czynszową, ale nie mających zdolności kredytowej.

Co już zostało zrobione i jakie są plany SIM Śląsk?

Spółka powstała 7 maja 2021 r. W niedługim okresie funkcjonowania uruchomiliśmy biuro i podjęliśmy intensywne przygotowania do rozpoczęcia budowy mieszkań. Do zasobu spółki wprowadzone zostały dwa grunty w atrakcyjnych lokalizacjach – większy o powierzchni 3,5ha znajduje się w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej. Druga działka jest w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa. To dwie pierwsze inwestycje, nad którymi pracujemy. W ramach pierwszego etapu planujemy wybudować po 100 mieszkań w każdym z miast. Następnie podejmiemy się realizacji w kolejnych miastach, które przekażą swoje grunty i kolejnych etapów na gruncie w Chorzowie.