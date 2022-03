Rozmowa z Marcinem Nadolnym, ratownikiem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, pomagającym na granicy. „Ludzie są niesamowicie wyziębnięci”

- Jak to się stało, że współpracujecie z Przemyślem? Gdzie stacjonujecie?

- Z inicjatywy dyrektora WPR Katowice, Łukasza Pacha, na drodze współpracy z dyrektorem Pogotowia w Przemyślu uruchomiliśmy dodatkowe zespoły wspierające kolegów ratowników. Nasza karetka jest cały czas na miejscu. Trzeba zaznaczyć, że to nie jest karetka systemowa. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe pomaga oczywiście pod patronatem marszałka województwa. Rotacyjnie wymienia się czteroosobowy zespół ze Śląska. Jesteśmy w stałym kontakcie z koordynatorem oraz dyrektorem pogotowia w Przemyślu.

- To praca w ramach podstawowej działalności jednostek?

- Nie – wolontaryjnie. Potrzeba jest non-stop. To wygląda tak, że na miejscu jest około 20 zespołów ratownictwa medycznego z Przemyśla, które są nadmiernie obciążone pracą (to także dodatkowe dyżury wolontaryjne). My jesteśmy wsparciem dla tych zespołów.