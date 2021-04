Różowy Księżyc na Śląsku. Pierwszy wiosenny Superksiężyc na zdjęciach internautów. Można go jeszcze podziwiać dziś w nocy Olga Krzyżyk

Superksiężyc - kwiecień 2021. To była pierwsza wiosenna pełnia Księżyca w tym roku. Księżyc znalazł się w punkcie orbity położonym najbliżej Ziemi, przez to wydawał się jeszcze większy i jaśniejszy. Dlatego mówimy, że doszło do Superpełni. A dokładnie Pełni Różowego Księżyca, nazywanej inaczej Pełnią Kiełkującej Trawy lub Rybną Pełnią. Srebrny Glob oczywiście nie był różowy, ale i tak zachwycał. Zobaczcie Superksiężyc na zdjęciach nadesłanych przez naszych Czytelników. Dziękujemy. Kulminacyjny moment kwietniowej pełni był we wtorek, 27 kwietnia o godzinie 5.33, ale Superksiężyc będzie można też obserwować w nocy ze środy na czwartek.