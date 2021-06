Rozpędzony kierowca w Rędzinach omal nie rozjechał dziecka na hulajnodze. Nagranie jest szokujące

Do poważnego wypadku mogło dojść w niedzielę (6 czerwca), po godz. 18 na DK 91 w Rędzinach. Przed przejściem dla pieszych znajdującym się obok urzędu gminy, kilka samochodów zatrzymało się, aby przepuścić rodzinę przechodzącą przez pasy. Niestety w tym momencie pojazdy zostają wyprzedzone przez pędzący z dużą prędkością samochód osobowy . Jego kierowca o mały włos nie potrąca dziecka przejeżdżającego przez przejście. Film zarejestrowały kamery monitoringu Urzędu Gminy w Rędzinach.

Sabina Chyra-Giereś przy okazji tego zdarzenia drogowego apeluje o to, aby piesi za każdym razem upewniali się, czy można bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy, nawet gdy inni kierowcy zatrzymają się przed pasami.

Paweł Militowski, wójt gminy Rędziny przyznaje, że nadmierna prędkość na DK 91 to nagminny problem. - Ciężarówki częściej korzystają teraz z autostrady, ale zostały samochody osobowe, które często jeżdżą bardzo szybko. W tym roku mieliśmy już jeden wypadek śmiertelny, dlatego walczymy o to, aby powstała obwodnica. Podniosłoby to bezpieczeństwo mieszkańców - mówi Paweł Militowski.

- Takich sytuacji jest bardzo dużo, czasem kierowcy przejeżdżają nawet na czerwonym świetle. Zgodnie z danymi policji rocznie na DK 91 w naszej gminie dochodzi do kilkudziesięciu wypadków i kolizji, czasem ta liczba sięga 100 rocznie. W ubiegłym roku praktycznie w tym samym miejscu doszło innego wypadku, w którym rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił psa prowadzonego na smyczy przez właściciela - dodaje wójt Militowski.