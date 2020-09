Rozpoczął się najdziwniejszy rok szkolny w dziejach. W jastrzębskim Korfantym rozpoczęcie roku tylko dla pierwszych klas

- Jest pozytywnie. Tęskniliśmy za szkołą, ale bardziej za przyjaciółmi niż powrotem do nauki - tłumaczą nowi uczniowie Korfantego, którzy woleliby żeby rok szkolny rozpoczynał się w normalnych okolicznościach. - Nie podoba mi się takie rozpoczęcie. Chciałabym, żeby było normalnie - rzuciła jedna z uczennic.

- Prosimy uczniów o stosowanie zasad reżimu sanitarnego poprzez: zakrycie nosa i ust przed wejściem do budynku szkoły, dezynfekcję dłoni (płyn dezynfekujący dostępny jest w szkole) oraz nie grupowanie się i zachowanie dystansu społecznego. Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie i nieobjęci kwarantanną – usłyszeli w placówce.

Początek roku pierwszoroczniaków ograniczył się do spotkania z wychowawcami w klasach. Oczywiście według ściśle określonych reguł.

Jednym z uczniów, który rozpoczyna naukę w Korfantym jest Brajan Wodziński, który wybrał kształcenie w klasie o profilu hotelarskim. Pierwszoklasista technikum nieszczególnie obawia się rozpoczęcia nauki w szkole średniej w czasie pandemii. - Podchodzę do tego bardzo naturalnie – mówi uczeń, który dostrzega pewne trudności chociażby w zintegrowaniu się z kolegami ze szkolnej ławy związane np. z zachowaniem odstępów. Są one jednak dla niego łatwe do pokonania.