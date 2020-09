Rozpoczęcie roku szkolnego w III LO im. Andersa w Dąbrowie Górniczej. Szkoła wydzieliła strefy dla uczniów

Uczniowie wrócili do swoich szkół od 1 września . Nauka w czasie pandemii będzie wyglądała dla nich inaczej. Szkoły dbają o to, by ich uczniowie byli bezpieczni. Tak właśnie jest m.in. w III Liceum Ogólnokształcącym im. generała Władysława Andersa.

Dyrektor prosił uczniów o stosowanie się do zaleceń. Pochwalił młodzież, która przyszła na akademie ubrana w maseczki i na sali starała się zachować dystans pomiędzy sobą. Po wyjaśnieniu niektórych zasad i zmian w funkcjonowaniu szkoły uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas.

Dyrekcja szkoły, chce by uczniowie wychodzili na przerwy poza teren szkoły, o ile pozwolą na to warunki pogodowe.

Uczniowie III LO w Dąbrowie Górniczej nie będą uczyć się w maseczkach

Uczniowie będą wchodzili do szkoły w maseczkach lub przyłbicach. W nich również będą musieli poruszać się po częściach wspólnych budynku. Gdy już zajmą swoje miejsce będą mogli ściągnąć maseczki.

- Uczniowie będą zajmować te same miejsca w każdej klasie. Będą przydzieleni do wybranych ławek. Dzięki temu, gdyby doszło do zakażenia, szybko będziemy mogli wyłapać grupę osób, które była w bliskim kontakcie z osobą zakażoną - wyjaśnia Violetta Ziółko - Będziemy tego bardzo przestrzegać. Nie ukrywam, że grono jest doświadczoną kadrą i ma swoje lata pracy. Nauczyciele również się obawiają, w obecnej sytuacji obawy nikogo nie unikają. Bardzo cieszymy się, że możemy wrócić do szkoły po 5 miesięcznej przerwie i zobaczyć się z uczniami - dodaje.