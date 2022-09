Rozpoczyna się konkurs „Opowieść Kolejowa”. Weź udział i wygraj wyjątkowy pobyt w SPA!

Dziennik Zachodni wspólnie z Kolejami Śląskimi organizuje wyjątkowy konkurs pod nazwą „Opowieść Kolejowa”. Za sprawą konkursu chcemy zachęcić Państwa do dzielenia się swoimi przeżyciami, a także pokazać jak wyjątkowe może być podróżowanie pociągami. Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody. Tekst laureata pierwszego miejsca ukaże się w papierowym wydaniu Dziennika Zachodniego!

Zastanawiasz się jak możesz dołączyć do konkursu? Napisz i wyślij do nas ulubioną historię, która spotkała Cię podczas podróży pociągiem. Im ciekawsza będzie Twoja opowieść tym lepiej. Liczba historii jest niezliczona, a my chcemy poznać wasze ulubione – zarówno te sprzed tygodnia, roku, pięciu lat, a nawet i sprzed pięćdziesięciu lat! Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody.

Wygraj weekend w SPA dla dwojga!

Jak wziąć udział w konkursie? Spisz swoją historię, która miała miejsce w pociągu i wyślij ją do nas. Być może w trakcie wycieczki pociągiem poznałeś miłość swojego życia, może zobaczyłeś swoje ulubione miejsce, stało się coś wyjątkowego dla Ciebie, co nam nawet nie przychodzi do głowy. Opisz to i zgłoś swoją kandydaturę. Im ciekawszy będzie tekst tym większe są Twoje szanse na wygraną. Na konkursowe “Opowieści Kolejowe” czekamy do 7 października do godziny 12:00.



Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Autor najciekawszej historii będzie mógł cieszyć się romantycznym weekendem w SPA wraz z osobą towarzyszącą oraz publikacją swojego tekstu w papierowym wydaniu Dziennika Zachodniego. Na zwycięzcę czekają również pamiątkowa statuetka oraz dyplom. Laureat drugiego miejsca będzie miał możliwość odprężenia się podczas licznych masaży oraz zabiegów w trakcie jednodniowego pobytu w SPA. Na zdobywcę trzeciego miejsca czeka głośnik JBL.

Opowieści konkursowe przyjmujemy od 14 września od godziny 12:00 do 7 października do godziny 12:00

Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego.

Czekamy na Twoją “Opowieść Kolejową”! Wyślij ją do nas i udaj się na wspaniały weekendowy wyjazd do SPA dla dwojga!

REGULAMIN KONKURSU