Rozpoczynamy Świąteczne bonusowanie w Grupie Murapol! 255 mieszkań w promocji w 13 miastach!

Klienci mają do wyboru lokale aż w 22 projektach mieszkaniowych Grupy Murapol, zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy, Gdańska, Gliwic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Siewierza, Sosnowca, Torunia, Tychów, Warszawy, Wieliczki i Wrocławia.

Osoby zainteresowane zakupem mieszkania z grudniowej oferty dewelopera mogą zaoszczędzić nawet 199 tys. zł! W paczkach świątecznych bonusów mogą znaleźć się: rabat w cenie lokalu, smart home w wersji premium, nawet 2 miejsca postojowe w hali garażowej lub zewnętrzne, a także ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu lub pobytu w szpitalu.

- Nie mogliśmy inaczej zakończyć tego roku, jak naszą kampanią promocyjną, skierowaną do wszystkich tych, którzy nadal zastanawiają się na zakupem nowego mieszkania. To niepowtarzalna okazja, bo zaoszczędzić można nawet 199 tys. zł! W pakiecie bonusów nie brakuje rozwiązań, które pomogą naszym klientom poczuć się komfortowo, bezpiecznie i przy okazji oszczędzać zużycie mediów, a co za tym idzie obniżyć rachunki za prąd czy wodę, co jest szczególnie istotne przy ciągle rosnącej cenie energii. Kupując mieszkanie objęte naszą grudniową promocją, można zyskać m.in. smart home w wersji premium, technologię pozwalającą na korzystanie z funkcji automatyki mieszkaniowej – komentuje Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.