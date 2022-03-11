Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

Розвиток демократії в Україні. (Rozwój ukraińskiej demokracji)

Solomiia Mykytsei
Pixabay
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Розвиток цінностей у сучасному суспільстві зумовлює потребу участі громадян у політичному житті країни. На мою думку, розуміння особистої відповідальності за майбутнє, дає поштовх до розвитку самосвідомості і як результат, політичної партиципації особистості.

Демократія забезпечує свободу і гідність громадян, оскільки є результатом усвідомлення, котре дає розуміння, що кожен буде потрактований рівно,не залежно від статусу чи місця проживання, отмуватиме правову безпеку і колективне вирішення глобальних для країни і суспільства питань. Згідно цінностям, що гарнатує розвиток демократіі, громадяни мають змогу і право вибирати владу, обговорювати важливі питання на референдумах і перебувати в умовах чесної конкуренції на ринку праці. Різні погляди та інтереси в демократичному суспільстві мають одинакову вагу,а напрямки розвитку держави диктують та вибирають самі громадяни,а не група впливових політиків або олігархів.
Прикладом позитивного аспекту розвитку демократії в Україні, є події листопаду 2013 року, саме тоді, суспільство котре є рушійною силою демократії, на Євромайдані, продемонструвало власний приорітет і напрямок розвитку держави, змінило владу і хід історії країни. Невинні студенти, ціною свого життя вибороли право до трансформації України. І зараз, від 22 лютого ми чесно і гідно боремося за своє право називатися вільною європейською країною, нарешті, повністю незалежною від проросійських впливів. Вже п'ятнадцятий день в Україні йде війна, біль і страх, змінилися на колективну працю, віру і палаючий пекучим вогнем гнів. Російська армія воює підло, боягузливо і підступно, вбиваючи мирних жителів України в їхніх домівках.
Ми ніколи не забудемо і не пробачимо!
Можна сміливо ствердити ,що українське суспільство йде дорогю волі і гідності,завдяки спільній єдності та інтеграції ми точно переможемо, а жертви, що поплатилися своїм життям за наше майбутнє, назавжди залишаться у наших серцях.

Solomiia Mykytsei
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