Rozwiązania w Polskim Ładzie niekorzystne dla górników? Tak twierdzą związkowcy. Wysłali list do premiera. Proszą o zmiany i spotkanie

Rozwiązania w Polskim Ładzie niekorzystne dla górników? Tak twierdzą związkowcy. Wysłali list do premiera. Proszą o spotkanie i zmiany

Wprowadzając nowe rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie rządzący zapomnieli o górnikach? Tak jest zdaniem związkowców górniczej "Solidarności", którzy w imieniu wszystkich górników pracujących w kopalniach węgla kamiennego napisali list do premiera. Początkowo pismo tej samej treści wysłano do ministra finansów, zbiegło się to jednak w czasie z jego odejściem.