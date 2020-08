Rozwój Katowice: Klub Arkadiusza Milika dostał gwiazdkę z PZPN - ZDJĘCIA

Wśród ośrodków wyróżnionych w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich nie mogło zabraknąć Rozwoju Katowice. Klub, który wychował reprezentanta Polski Arkadiusza Milika, słynie na Śląsku z bardzo dobrej pracy z młodzieżą. Zobaczcie zdjęcia z treningu Akademii Rozwoju Katowice.

Klub Arkadiusza Milika dostał gwiazdkę z PZPN - Zaproszenie do udziału w tym projekcie dostaliśmy już w 2018 roku, gdy był on jeszcze na etapie pilotażu. Przeszliśmy przez wszystkie jego etapy i wiedząc już, z czym wiąże się udział w certyfikacji szkółek, zgłosiliśmy się do tego programu – powiedział Marcin Nowak, wiceprezes Rozwoju. W katowickim klubie wszystko robi się z głową, więc i w tym przypadku nikt nie rzucał się od razu na głęboką wodę. - Na początek postanowiliśmy wnioskować o przyznanie nam brązowej gwiazdki i taki certyfikat z PZPN dostaliśmy. Chcieliśmy zacząć ostrożnie i zobaczyć, jak ten program będzie wyglądać w praktyce. Dziś mogę powiedzieć, że to dobry projekt i w przyszłości zamierzamy ubiegać się o złotą gwiazdkę, bo moim zdaniem spełniamy wszystkie kryteria w tym zakresie – stwierdził wiceprezes klubu z Katowic.

W Akademii Piłkarskiej Rozwoju trenuje około 300 dzieci. Szkoleniem zgodnym z wytycznymi z procesu certyfikacji objętych jest połowa z nich, bo skierowany on jest do zawodników od szóstego do trzynastego roku życia. W klubie zajęcia prowadzone są według programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z TRENINGU AKADEMII ROZWOJU KATOWICE

Jakie korzyści odniósł klub z udziału w tym przedsięwzięciu? - Dostaliśmy program komputerowy, na którym prowadzony jest harmonogram treningów, ich konspekty i baza danych o naszych zawodnikach. Ciekawym elementem jest ewidencja obiektów sportowych, do której wcześniej nie przywiązywano takiej wagi. Bardzo ważnym aspektem jest też to, że szkolenie w klubach biorących udział w tym programie odbywa się według tych samych standardów. Jeśli więc zawodnik zmienia klub, a to nawet w młodym wieku też się przecież zdarza, to dużo łatwiej mu się zaadaptować w nowym zespole, który szkoli piłkarzy w taki sam sposób i według tych samych metod. Przejście z jednej drużyny do drugiej jest więc praktycznie bezbolesne, bo gracz kontynuuje to, co robił już wcześniej – dodał Nowak.

Rozwój szczyci się Arkadiuszem Milikiem, ale swoich wychowanków, którzy zagrali w naszej ekstraklasie, ma dużo więcej. To właśnie z tego małego klubu w wielki piłkarski świat wyruszyli Przemysław Szymiński czy Konrad Nowak, a wcześniej inny reprezentant Polski Tomasz Zdebel. - Szkolenie młodzieży zawsze stało u nas na dobrym poziomie, a dzięki udziałowi w tym programie parę rzeczy mogliśmy jeszcze poprawić. Mamy też pomysły jak to jeszcze bardziej usprawnić. Od nowego sezonu chcemy powołać trenera koordynatora programu certyfikacji, który będzie za niego odpowiadał. Teraz w klubie pracuje przy tym programie ośmiu trenerów, a od nowego sezonu tych osób będzie kilkanaście, więc taki człowiek jest po prostu potrzebny – stwierdził Nowak. Działacze Rozwoju zwracali uwagę na aspekt finansowy programu, bo działalność jego Akademii Piłkarskiej opiera się na czterech dość stabilnych filarach. Pierwszym z nich są dotację z Urzędu Miasta Katowice, drugim składki opłacane przez rodziców, trzecim pieniądze z Ministerstwa Sportu przekazywane za pośrednictwem PZPN w ramach certyfikacji szkółek, a czwartym klubowa działalność gospodarcza.

Jeszcze mocniej znaczenie kwestii finansowych związanych z udziałem w tym programie podkreślali działacze Polonii Łaziska Górne, której również PZPN przyznał brązową gwiazdkę. - Przed przystąpieniem do Programu Certyfikacji PZPN było w klubie dużo pracy, ale wszystko udało się jakoś dopiąć i jesteśmy bardzo zadowoleni, że w nim uczestniczymy. Dzięki temu możemy szkolić dzieci według nowoczesnych metod treningowych. Bardzo ważna jest również strona finansowa tego przedsięwzięcia. Dostajemy parędziesiąt tysięcy złotych, co dla nas jest sporą sumą. Dzięki temu mogliśmy kupić dwie bramki na nasze nowe boisko, dzieci dostaną dopłatę do organizacji letniego obozu, a trenerzy w drugim półroczu będą mogli liczyć w klubie na troszkę większe pieniądze – powiedział Robert Janecki, dyrektor Polonii Łaziska Górne.

