Rubin Kazań - Raków Częstochowa NA ŻYWO, WYNIK, LIVE, TRANSMISJA Strzelić gola i awansować

Rubin Kazań - Raków Częstochowa. Strzelić gola i awansować

W czwartek wieczorem rozstrzygnie się czy częstochowianie będą kontynuować swoją przygodę w europejskich pucharach. Piłkarze trenera Marka Papszuna nie są faworytem meczu w Kazaniu, ale pierwsze spotkanie przed tygodniem w Bielsku-Białej pokazało, że są w stanie powalczyć z Rubinem.

- To nie był słaby mecz w naszym wykonaniu. Wręcz przeciwnie, jako zespół zagraliśmy świetnie. Stworzyliśmy mało sytuacji, ale to wynika z klasy przeciwnika (wartość drużyny około 70 mln euro vs 14 mln naszej) oraz tego, że Ivi oraz Cebul zagrali poniżej swoich umiejętności. Na ogromny plus bramkarz, blok obronny oraz środkowi pomocnicy. Poprawna gra wahadłowych. Przy lepszej dyspozycji zawodników ofensywnych i zmienników Rubin był do pokonania - napisał na Facebooku Michał Świerczewski, właściciel Rakowa, podsumowując spotkanie w Bielsku-Białej.