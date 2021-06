Ruch Chorzów apeluje do kibiców. Może dojść do zamknięcia stadionu! Jeśli będzie awans, drużyna Niebieskich przyjdzie do fanów

„Serdecznie prosimy, by w przypadku przypieczętowania awansu Niebieskich do II ligi, po końcowym gwizdku - w porywie emocji i radości - NIE WBIEGAĆ NA MURAWĘ! . Samo przejście przez ogrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, traktowane jest jako przestępstwo, za które grożą konsekwencje dla organizatora, czyli naszego Klubu, w postaci kar finansowych, a nawet zamknięcia stadionu , ale przede wszystkim odpowiedzialność karna dla sprawcy, w tym zakaz stadionowy . Zależy nam, byśmy wszyscy mogli spotykać się na Cichej na kolejnych meczach, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tak długo czekaliśmy na Wasz powrót na trybuny”.

W klubowym komunikacie jest też informacja dotyczą miejsca, w którym kibice będą mogli świętować z drużyną:

„Awans Ruchu do II ligi, który - mamy nadzieję - nasza drużyna dzisiaj sobie zapewni, będzie niewątpliwie powodem do radości i świętowania. Prosimy jednak o zachowanie rozsądku. Piłkarze po końcowym gwizdku tradycyjnie podejdą pod „młyn”, „dziesionę” i sektor rodzinny. Po meczu zapraszamy do strefy gastronomicznej usytuowanej od strony al. Bojowników. Jeśli awans zostanie dziś przypieczętowany, w strefie pojawi się drużyna Niebieskich i będzie to właściwy moment na wspólną celebrację sukcesu” - czytamy na stronie Ruchu.

Ze względu na koronawirusowe obostrzenia na trybunach stadionu przy Cichej może zasiąść dziś tylko 2176 widzów.