Ruch Chorzów awansował do II ligi! ZDJĘCIA Feta przy Cichej po meczu z rezerwami Miedzi Legnica

Ruch przed meczem z rezerwami Miedzi apelował do kibiców, aby po spotkaniu w ramach świętowania nie wbiegali na murawę. Zapowiadał, że w przypadku awansu drużyna przyjdzie do fanów do strefy gastronomicznej od strony alei Bojowników o Wolność i Demokrację. Kibice przyjęli do serca ten apel i z trybun dziękowali Niebieskim.

Zobacz ZDJĘCIA ze świętowania z awansu Ruchu do II ligi