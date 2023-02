Ruch Chorzów awansuje bez stadionu! ŁKS Łódź wygra Fortuna 1. Ligę. A Wisła Kraków? Zobacz przewidywaną kolejność

Ruch Chorzów to beniaminek, który chciałby zaliczyć trzeci awans z rzędu i wrócić do PKO Ekstraklasy. Sprawy Niebieskim bardzo komplikuje jednak sprawa stadionu. Wiosną nie będą mogli grać przy Cichej i muszą przenieść się do Gliwic, gdzie będą rozgrywać mecze w roli gospodarzy. Czy to wpłynęło na notowania Ruchu u bukmacherów?