Ruch Chorzów bez snajpera. Mariusz Idzik ma kontuzję. Konieczny zabieg kolana. Czy zagra w tym sezonie?

Najlepszy napastnik Niebieskich w ostatnim zimowym sparingu nabawił się urazu kolana. Miał częściowe uszkodzenie więzadeł krzyżowych. Zawodnika udało się postawić na nogi bez zabiegu. Idzik wrócił do gry na mecz ze Ślęzą Wrocław 10 kwietnia , wygranym i zdobył bramkę z rzutu karnego, ustalając wynik na 3:2. Zagrał też w Lubinie z rezerwami Zagłębia, zdobywając pięknego zwycięskiego gola (1:0). Mariusz Idzik w derbach z Polonią Bytom wszedł w 80. minucie, a potem nie było go już w składzie w meczach z Lechią w Zielonej Górze (2:0) i ostatnio z Rekordem Bielsko-Biała (3:2).

Konieczny jest zabieg na kolanie

- Mariusz w środę był na konsultacji lekarskiej. Chodzi o to samo kolano, co wcześniej - wyjaśnia prezes Ruchu Seweryn Siemianowski. - Wiemy, że konieczne jest „wyczyszczenie” kolana. To oznacza konieczność artroskopii. Wstępna diagnoza mówi o 4 tygodniach przerwy.