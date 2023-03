Ruch Chorzów bliżej porozumienia ze Stadionem Śląskim. Mecz z Wisłą w Kotle Czarownic coraz bardziej realny

Ruch Chorzów bliżej porozumienia ze Stadionem Śląskim

W poniedziałek przedstawiciele Ruchu Chorzów spotkali się z władzami Stadionu Śląskiego. Rozmawiano o możliwości organizacji w Kotle Czarownic spotkania Niebieskich z Wisłą Kraków. Pojedynek przyjaźni zaplanowany jest na 22 kwietnia, a obydwie drużyny walczą wiosną o awans do PKO Ekstraklasy..

Kibice Ruchu, a także władze chorzowskiego klubu chcą przeprowadzić ten hitowy pojedynek Fortuna 1. Ligi na największym obiekcie w naszym regionie. Wszystko z powodu ogromnego zainteresowania fanów tym meczem. Szacuje się, że na trybunach mógłby on zgromadzić nawet 40 tysięcy sympatyków obu zespołów.

Podczas poniedziałkowego spotkania na Stadionie Śląskim obie strony wyraziły chęć współpracy, która ma doprowadzić do zorganizowania meczu z Wisłą Kraków na tym obiekcie. Władzom Kotła Czarownic zależy szczególnie na zabezpieczeniu bieżni ze względu na duże imprezy lekkoatletyczne zaplanowane w Chorzowie w sezonie letnim .in. Drużynowe Mistrzostwa Europy rozgrywane w ramach Igrzysk Europejskich czy Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi.