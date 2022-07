Ruch Chorzów broni swoich kibiców po zajściach w Głogowie na meczu z Chrobrym. Klub z Cichej wydał oświadczenie

„Drużyna Ruchu ma za sobą pierwszy wyjazd w sezonie 2022/2023. W 2. kolejce rozgrywek Fortuna 1 Ligi nasz zespół mierzył się z Chrobrym Głogów. Tradycyjne, za „Niebieskimi” podążyli fani czternastokrotnego Mistrza Polski, którzy w Głogowie stawili się w ok. 350-osobowej grupie. Zapowiadało się na kolejne piłkarskie święto z udziałem Ruchu Chorzów.

Niestety, przy wejściu pojawiły się problemy - na stadion wpuszczono jedynie kibiców, którzy posiadali wejściówki na sektor gości, a fanom, którzy legalnie zakupili bilety na inne sektory, odmówiono wejścia. Kibice, którzy znaleźli się już na obiekcie, chcieli go opuścić w geście solidarności, jednak zostało im to uniemożliwione. W ocenie naszego Klubu decyzje podejmowane przez przedstawicieli organizatora meczu, brak z ich strony zrozumienia i życzliwości oraz nadgorliwość, wywołały niepotrzebne napięcie wśród fanów obu klubów w stosunku do służb ochrony.