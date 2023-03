Ruch Chorzów chce grać z Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim. Radna prosi o pomoc marszałka województwa Jacek Sroka

Kibice Ruchu Chorzów zapełniają na meczach Niebieskich stadion w Gliwicach Lucyna Nenow / Polska Press

Ruch Chorzów 22 kwietnia rozegra ligowe spotkanie z Wisłą Kraków. Niebiescy chcieliby, aby mecz przyjaźni odbył się na Stadionie Śląskim. We wtorek 7 marca tą sprawą zajmie się Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego, a jej przewodnicząca Marta Salwierak napisała interpelację do marszałka Jakuba Chełstowskiego z prośbą o interwencję, bo to samorząd województwa zarządza śląskim gigantem.