Ruch Chorzów - Chojniczanka Chojnice 1:1. Wielki mecz na Cichej NA ŻYWO

6' Rzut wolny z 25 metrów wykonał Łukasz Wolsztyński, po interwencji Jakuba Bieleckiego piłka odbiła się od poprzeczki i do pustej bramki kopnął ją Mateusz Klichowicz. To po faulu na nim podyktowany został stały fragment gry.

13' Ruch zasłużył na tego gola. To Janoszka dograł do Tomasza Neugebauera, a ten wystawił piłkę kapitanowi zespołu.

- Czeka nas jeden z najtrudniejszych meczów w tym sezonie. Chojnice należą do grona trzech-czterech najmocniejszych zespołów - nie ma wątpliwości trener Jarosław Skrobacz. - Tak się składa, że z całą tą grupą zagramy w najbliższych kolejkach, więc zostaniemy rzetelnie zweryfikowani. Mam nadzieję, że pozytywnie.

To trzeci w historii mecz tych zespołów. Dwa poprzednie rozegrano w sezonie 2017/2018. W Chojnicach doszło wtedy do jednego z najbardziej dramatycznych spotkań, jakie oglądali kibice. Chojniczanka do 90 minuty prowadziła 3:1, ale w doliczonym czasie gry Niebiescy najpierw doprowadzili do remisu, a następnie... stracili gola na 3:4. Gospodarze mieli też na koncie dwa zmarnowane rzuty karne. W rewanżu w Chorzowie padł remis 1:1.

Spotkanie Ruch Chorzów - Chojniczanka Chojnice poprowadzi Konrad Gąsiorowski z Białej Podlaskiej.