Ruch Chorzów - Chojniczanka Chojnice. Wielki mecz na Cichej NA ŻYWO

Po sześciu kolejkach eWinner II ligi Ruch Chorzów zajmuje trzecie miejsce z 12 punktami. Poprzedzającej go Chojniczance Chojnice ustępuje tylko bilansem bramkowym. W piątek 3 września o godzinie 20 oba zespoły zmierzą się na stadionie przy ulicy Cichej.

Niebiescy dwa ostatnie mecze kończyli remisami, Chojniczanka w poprzedniej kolejce za sprawą Znicza Pruszków poniosła drugą w obecnych rozgrywkach porażkę.

- Czeka nas jeden z najtrudniejszych meczów w tym sezonie. Chojnice należą do grona trzech-czterech najmocniejszych zespołów - nie ma wątpliwości trener Jarosław Skrobacz. - Tak się składa, że z całą tą grupą zagramy w najbliższych kolejkach, więc zostaniemy rzetelnie zweryfikowani. Mam nadzieję, że pozytywnie.

To trzeci w historii mecz tych zespołów. Dwa poprzednie rozegrano w sezonie 2017/2018. W Chojnicach doszło wtedy do jednego z najbardziej dramatycznych spotkań, jakie oglądali kibice. Chojniczanka do 90 minuty prowadziła 3:1, ale w doliczonym czasie gry Niebiescy najpierw doprowadzili do remisu, a następnie... stracili gola na 3:4. Gospodarze mieli też na koncie dwa zmarnowane rzuty karne. W rewanżu w Chorzowie padł remis 1:1.