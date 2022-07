Ruch Chorzów czeka na lidera I ligi. Niebiescy po awansie w Pucharze Polski szykują się na sobotni hit

Trener Niebieskich Jarosław Skrobacz tak podsumował pucharowe spotkanie:

- W takich spotkaniach ciężko niekiedy wyzwolić w sobie dawkę emocji, aby ten mecz był na odpowiednim poziomie energetycznym. W pierwszej połowie mogliśmy grać inaczej. Były długie fragmenty gry jednostajnej, bez momentu przyspieszenia. To dopiero nastąpiło w końcówce pierwszej połowy, kiedy był agresywny doskok. Decyzja Foszmańczyka zakończyła się cudowną bramką. To nam ustawiło mecz, bo przeciwnik musiał w drugiej połowie zaryzykować. Mieli pewnie w planie, by otworzyć się z biegiem czasu. Mieliśmy rzut karny, który był niewykorzystany, ale już druga bramka nas uspokoiła. Mogliśmy dzięki temu dać odpocząć większej liczbie zawodników.