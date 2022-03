Ruch Chorzów czy Chojniczanka? Kto będzie drugi na koniec sezonu eWinner 2. Ligi? Niżej stoją akcje Niebieskich

Liderem w tabeli jest Stal Rzeszów, dla której „zarezerwowane” jest pierwsze miejsce. Rzeszowianie mają 58 punktów. Druga w tabeli Chojniczanka Chojnice ma 48 punktów, trzeci Ruch Chorzów 44, a czwarty Motor Lublin 42.

Jakie są kursy na wygranie II ligi? Stal Rzeszów 1 do 1,1 (za postawioną złotówkę można dostać tylko 1,10 zł), Chojniczanka 20 do 1, Ruch Chorzów 40 do 1 i Motor Lublin 75 do 1.

Zobacz, jak wyglądają szanse Ruchu na zajęcie 2. miejsca dającego awans do Fortuna 1. Ligi.