Ruch Chorzów dostał zgodę PZPN na grę w Gliwicach, a kibice Niebieskich pytają prezydenta miasta o stadion

Ruch Chorzów dostał zgodę PZPN na grę w Gliwicach

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN wydała zgodę na rozgrywanie domowych meczów Ruchu Chorzów na Stadionie Miejskim w Gliwicach. Jednocześnie Komisja nałożyła nadzór infrastrukturalny w związku z koniecznością monitorowania prac związanych z modernizacją oświetlenia na stadionie przy Cichej 6 w Chorzowie.

– Zamknięcie stadionu i konieczność wycięcia jednego z masztów oświetleniowych spadło na nas jak grom z jasnego nieba. Szybko jednak musieliśmy się otrząsnąć i szukać obiektu zastępczego dla naszego zespołu. Podobnie jak 9 lat temu, pomocną dłoń wyciągnęły do nas Gliwice i klub Piast. Jesteśmy wdzięczni za chęć pomocy i życzliwość w tak trudnej dla nas sytuacji. Nasza drużyna będzie miała w Gliwicach dobre warunki do rozgrywania spotkań, a kibice do ich oglądania. Oczywiście chcemy jak najszybciej wrócić na Cichą, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nasza droga nie jest łatwa, ale razem jesteśmy w stanie pokonać wszystkie przeciwności losu – powiedział Seweryn Siemianowski, Prezes Zarządu Ruchu Chorzów.