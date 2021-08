Ruch Chorzów - GKS Bełchatów ZDJĘCIA, KIBICÓW. Rekord frekwencji przy Cichej! Fani Niebieskich tłumnie wsparli drużynę

Po wygranej Ruchu w Lublinie z Motorem 2:1, fani Niebieskich liczyli na pierwsze zwycięstwo w Chorzowie po awansie do II ligi. Kibice głośno wspierali chorzowian, którzy od pierwszych minut ruszyli do ataku. W 23. minucie na trybunach było jeszcze głośniej, bo Ruch objął prowadzenie po rzucie karnym Michała Mokrzyckiego. Niebiescy zdobywali kolejne gole - Tomasz Foszmańczyk i Przemysław Szkatuła, a kibice skandowali "Raz, dwa, trzy - mało!". Piłkarzy Ruchu schodzących do szatni nagrodzono brawami na stojąco.