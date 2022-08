Ruch Chorzów - Górnik Zabrze na Stadionie Śląskim? Niebiescy dostali ofertę wynajęcia Kotła Czarownic. Co zrobi klub z Cichej?

Po losowaniu par I rundy PP Ruch wysłał pismo do Stadionu Śląskiego dotyczące możliwości rozegranie derbów z Górnikiem na tym obiekcie. Kibice Niebieskich są w tym temacie podzieleni (wydaje się, że większość jest za grą przy Cichej), ale nikt nie zaprzecza, że mecz na Stadionie Śląskim byłby wielkim wydarzeniem.

Jak wygląda sytuacja teraz?

- W poniedziałek mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Ruchu, na którym przekazaliśmy nasz punkt widzenia w kontekście organizacji tego wydarzenia i czekamy na odpowiedź i decyzję klubu. Jesteśmy otwarci - informuje dyrektor generalny Stadionu Śląskiego, Bartłomiej Kowalski.

Derby Ruchu z Górnikiem niosą ze sobą potencjalne problemy związane ze wzajemną niechęcią zwaśnionych kibiców tych klubów. Stadion Śląski boi się o… bieżnię.

- Wiemy, że to się wiąże z zagrożeniami, które ten mecz niesie za sobą, ale zdajemy też sobie, że jest to wielkie święto piłki nożnej i takie mecze to dobra promocja śląskiego futbolu, ale pod warunkiem, że nic złego się nie wydarzy – podkreśla dyrektor Kowalski. -Derby Ruchu z Górnikiem niosą ze sobą wiele emocji, tych dobrych, ale również złych, dlatego obciążenie na organizatorze, czyli na klubie z Chorzowa, jest duże. Oni muszą chcieć to zorganizować jako klub i rozparzyć wszystkie za i przeciw, które ten mecz na Stadionie Śląskim niesie. Wiemy, że to teraz nowy obiekt, służący też innym dyscyplinom. Mamy kalendarz imprez i wszystkie zagrożenia wynikające ze zniszczenia obiektu mogą mieć odzwierciedlenie w przyszłości. Mowa tu oczywiście o bieżni obiektu, będącej newralgicznym punktem. Przy kibicowskich oprawach mogłaby być zniszczona lub wypalona. Proces jej wymiany jest czasochłonny i nie jest wykonania w każdych warunkach atmosferycznych, a to wpływa na estetykę obiektu. Wszelkie szkody wynikające z organizacji meczu musi wziąć na siebie klub, czyli najemca Stadionu Śląskiego.