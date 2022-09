Ruch Chorzów - Górnik Zabrze: Opinie trenerów po Wielkich Derbach Śląska

Ruch - Górnik: Opinie trenerówW

Bartosch Gaul (Górnik Zabrze)

- To był taki mecz jaki oczekiwaliśmy. Tutaj nie grała ekstraklasa z I ligą, tylko to są inne okoliczności. Kiedy emocje grają wielką rolę, to wtedy mecz jest trudny. Chcieliśmy mieć kontrolę nad grą, ponieważ wiadomo, że puchary rządzą się swoimi prawami. Uważam, że dobrze sobie z tym poradziliśmy. Pierwsza sytuacja dla Ruchu, ten stały fragment gry mógł się inaczej skończyć. Myślę, że potem mieliśmy kontrolę nad grą, duże posiadanie piłki. Wykończenie z przodu było kilka razy nie takie, jak powinno być. Kontrowaliśmy emocje, nie pozwalaliśmy na te momenty, na które Ruch czekał. Było widać, że jest groźną drużyną. W drugiej części nie robiliśmy już tego tak dobrze. Za dużo było strat, związanych może właśnie z tymi emocjami. Mecz był bardziej otwarty. Ważne dla nas był wynik, który liczy się przede wszystkim. Cieszę się, że Rafał zdobył gola, jest ważnym dla nas zawodnikiem. Piłka może wpadła szczęśliwie. Fajnie, że akurat ta weszła w takim meczu, a nie takie prostsze. W ostatnim tygodniu bardzo dużo było kibicowskich emocji. Zwycięstwo jest nie tylko dla nas, ale także dla kibiców. Dla nich jest to niezwykle ważny mecz. Wiem po dwóch miesiącach, że Zabrze żyje Górnikiem.